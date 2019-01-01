مهاجم فرنسا السابق ينتقد احتفال سيميوني أمام يوفنتوس

احتفال سيميوني بفوز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس تسبب في إغضاب العديد وعلى رأسهم مهاجم فرنسا السابق

انتقد كريستوف دوجري، مهاجم منتخب فرنسا وبرشلونة وميلان السابق، احتفال دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعد الفوز على يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس خسر بثنائية نظيفة أمام الروخي بلانكوس في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال دوجري في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا أعتقد أنّ ما قام به سيميوني أمر مقبول أبدًا، في الشوط الأول لم أر أي لمسات فنية من المدربين ولكن مجرد صيحات من هنا وهناك ثم شجار كريستيانو رونالدو مع الجمهور وبعدها احتفال دييجو. هذه ليست كرة قدم وإنما حرب".

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إبراهيموفيتش في تصريحاته 💬

ميسي أمام لاعبي الخصم 🎩

جوارديولا على خط الملعب 🧠

رونالدو أمام شباك المنافس 🥅



هل لديك اقتراحات أخرى؟ 😅#ThinkingDay pic.twitter.com/1Ig2IKC4b6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وتابع: "من الجيد أن يمتلك الفريق هوية خاصة به، ولكن تصرفات سيميوني تجاوزت الحدود وخلق لفريقه عدوًا وقد يواجه صعوبات في لقاء العودة".

وكان سيميوني قد تحدث عن احتفاله وأكد أنّ الأمر جاء بصورة عفوية ولم يتعمد الإساءة.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد لم يعرف توديع دوري أبطال أوروبا حينما يفوز في الذهاب بثنائية نظيفة تحت قيادة دييجو سيميوني.