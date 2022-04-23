مهاجم روما وفالنسيا السابق مهدد بالسجن لإخفاء ثروة ضخمة ببلاده!

أصبح المهاجم النرويجي السابق جون كارو مهددًا بالسجن، بتهمة إخفاء ثروة ضخمة في بلاده قدرها 27 مليون جنيه استرليني.

ومن المقرر أن يخضع لاعب أستون فيلا وفالنسيا وروما السابق إلى المحاكمة في النرويج بنهاية شهر أغسطس المقبل، للدفاع عن نفسه بتهمة التهرب الضريبي.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن اللاعب تم اتهامه بتجنب دفع مبلغ 500 ألف جنيه استرليني للضرائب بين عامي 2014 و2019.

وقام كذلك بعدم الإعلان عن دخل يصل إلى مليون جنيه استرليني في نفس الفترة، وفي عام 2020 سجل المهاجم النرويجي السابق دخله عند 725 ألف جنيه استرليني مع التزام ضريبي قدره 210 ألف استرليني ومدخرات قدرها أكثر من 6 ملايين.

ويأتي هذا الأمر رغم إعلان اللاعب للإفلاس من قبل المحكمة العليا في إنجلترا في عام 2012 خلال تواجده بالدوري الإنجليزي.

ومن جانبها قالت ماريان بندر المدعي العام في أوسلو عن هذه القضية:"الأمر خطير لأنه ينطوي على تهرب ضريبي لسنوات عديدة ومبلغ كبير من المال".

وفي حالة إثبات التهمة على كارو سيواجه عقوبة السجن لمدة ست سنوات، وهو الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون النرويجي.

وخرج اللاعب للدفاع عن نفسه قائلًا إن ما حدث جاء بسبب تلقيه نصيحة سيئة من أحد الأشخاص، لأنه لم يفهم طبيعة قانون الضرائب.

جدير بالذكر أن المهاجم السابق البالغ من العمر 42 سنة، تميز من خلال اللعب بفرق الوسط خلال مسيرته، حيث لعب 123 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل 38 هدفًا، بينما أحرز 20 هدفًا بالدوري الإسباني مع فالنسيا.

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