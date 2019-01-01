مهاجم بلباو يُفسر .. لماذا أعطى ظهره لمانشستر يونايتد وقبله ليفربول؟

المهاجم الباسكي يكشف أسباب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو ليفربول

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

اعترف مهاجم أتليتك بلباو إينياكي ويليامز، بتلقيه عرضًا للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنه فَضل البقاء في "سان ماميس" حتى إشعار آخر.

واقترن اسم صاحب الـ25 عامًا بمعقل الشياطين الحمر طوال فصل الصيف، وذلك لحاجة ذو الوجه الطفولي أوليه جونار سولشار لخدمات رأس حربة صريح، لحل معضلة عدم اقتناعه بالدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو قبل أن يُحقق حلمه بالعمل تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي في الإنتر.

وفي رده على سؤال حول صحة هذه الأنباء، قال ابن أكاديمية بلباو لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية "نعم تلقيت اتصالات من مانشستر يونايتد، لكنني لا أستطيع أن أخبرك من كان يتحدث معي".

وبعد تلقيه العرض الإنجليزي، فاجأ ويليامز الجميع في أغسطس المنقضي بتجديد الولاء لناديه بعقد طويل الأجل مدته تسع سنوات، مع تعديل البند الخاص بفسخ العقد من 85 مليون يورو لـ135 مليون بنفس العملة.

في السياق ذاته، رفض التعليق على الشائعات التي كانت تربط مستقبله بعملاق البريميرليج الآخر ليفربول، وكذا أنباء اهتمام ريال سوسييداد، مكتفيًا بقول "الخيار الأول بالنسبة لي هو البقاء في أتليتك حتى الاعتزال. ماذا عن ريال سوسييداد؟ لا. بنسبة 100% لن أذهب إلى هناك أبدًا".

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والمعروف أن ويليامز تم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخلال هذه الفترة تمكن من تسجيل 50 هدفًا من مشاركته في 206 مباراة في مختلف المسابقات.