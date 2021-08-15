مهاجم بالدوري السعودي .. الاتحاد يتحرك لضم بديل بريجوفيتش

هل ينجح الاتحاد في تعويض رحيل بريجوفيتش؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بدأت بالفعل في التحرك من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، ليكون بديلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش.

الاتحاد نجح أخيرًا في فسخ تعاقده مع بريجوفيتش، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على جدولة مستحقات اللاعب الصربي، ليتم الاتفاق على كل شيء، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

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وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد قامت بفتح مفاوضات مع الفرنسي يوسف نياكاتي، مهاجم نادي الوحدة من أجل ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصحيفة السعودية أكدت على أن إدارة نادي الاتحاد تضع أيضًا على طاولتها مهاجم آخر بمواصفات تهديفية مميزة، من أجل تدعيم صفوف العميد، حال فشل المفاوضات مع يوسف نياكاتي.

ولكن الأمر الذي يشير إلى أن الصفقة قد تتم بنسبة كبيرة، هو أن يوسف نياكاتي لن يرفض عرض الاتحاد، ويفوت على نفسه فرصة اللعب في دوري المحترفين، بعد هبوط الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان يوسف نياكاتي قد قدم مستوى مميز للغاية، قبل هبوط نادي الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين.