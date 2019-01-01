مهاجم الفيحاء عن هدفه في مرمى الهلال: الأمر مرتبط بالأخطاء

مهاجم الفيحاء يتحدث عن هدفه في مرمى الهلال

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد البرتغالي أرسينيو مارتينيز، مهاجم فريق الفيحاء، على أن فريقه جاهز لمواجهة الوحدة القادمة، كما تحدث أيضًا عن هدفه في مرمى الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

الفيحاء سيواجه الوحدة، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مارتينيز قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة الاقتصادية السعودية: "استعددنا بشكل جيد، كما الحال في جميع مبارياتنا، وهدفنا إسعاد جماهيرنا، وكسب النقاط الثلاث".

المهاجم البرتغالي تابع: "المنافسة قوية، هذا يعود إلى تقارب المستويات، الجميع لديه هدف ورغبة في الفوز وحصد النقاط، ولا يزال المشوار في بداياته والمراحل المقبلة ستشتد المنافسات، وهذا أمر جيد لقوة الدوري السعودي".

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وأشار مارتينيز إلى أنه وافق على عرض الفيحاء، بعدما استفسر من زملائه الذين سبق لهم التواجد في السعودية، متمنيًا أن يقدم نفسه بصورة مرضية.

وتحدث المهاجم البرتغالي عن هدفه في مرمى الهلال، حيث قال: "من الطبيعي أن أكون متحفزا ومستعدا لجميع الاحتمالات، فالأمر يرتبط بأخطاء من الطرف الآخر، ومن يستغل ذلك يحقق مبتغاه، والهدف جاء نتيجة جهد جماعي، ولعبنا بروح واحدة وإصرار على العودة وتحقق ذلك".

وقاد مارتينيز فريقه الفيحاء للتعادل مع الهلال بهدف لمثله، في مباراة الجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.