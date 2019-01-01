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دوري أبطال آسيا

مهاجم الزوراء: الفوز على ذوب آهن مفتاح التأهل

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هل يحقق الزوراء الفوز على متصدر المجموعة؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد علاء عباس، مهاجم فريق الزوراء العراقي، على أن الفوز على ذوب آهن الإيراني، هو سبيل فريقه للمنافسة على بطاقة التأهل بدوري أبطال آسيا.

عباس قال خلال تصريحات صحفية: "الزوراء أمام مفترق طرق عندما نستضيف ذوب آهن، والفوز عليه هو هدفنا من أجل التأهل".

مهاجم الزوراء أشار إلى أن فريقه مر بظروف حرجة، وأن الضائقة المالية قد تكون السبب الأبرز لما مر به الفريق مؤخرًا.

علاء عباس تابع: "بدايتنا كانت مميزة، ويجب علينا التمسك بطموحنا دون تراجع، ولا نريد الخروج مبكرًا من هذه البطولة".

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واختتم عباس تصريحاته قائلًا: "ذوب آهن يمتلك خبرة آسيوية، ونافس في دوري الأبطال، عكس فريقنا الذي لا تنقصه الخبرة، ولكننا سنقاتل".

الزوراء يسعى لتحقيق الفوز على ذوب آهن مساء يوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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