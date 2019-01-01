مهاجم الإسماعيلي ينضم لمنتخب نامبيا

شيلونجو تألق مع الإسماعيلي مؤخرًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لمنتخب نامبيا، بقيادة ريكاردو مانبتي، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في المعسكر المقبل خلال مارس الجاري.

منتخب نامبيا سيواجه زامبيا يوم 23 مارس الجاري، في الجولة السادسة والأخيرة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

واختار الجهاز الفني لنامبيا اللاعب بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي، في قائمة الفريق الذي سينتظم بمعسكر مارس.

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نامبيا يقع في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثالث، وزامبيا تحتل المركز الرابع بـ4 نقاط.

جاء ذلك بعد تألق شيلونجو مع الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 11 مباراة.

شيلونجو سينضم لمعسكر منتخب بلاده، عقب المشاركة في مباراة الإسماعيلي والإفريقي يوم 16 مارس الجاري.