مهاجم إسبانيول على رادار ريال مدريد حال فشل صفقة هالاند

وضع ريال مدريد، مهاجم إسبانيول، كأحد الخيارات لتعزيز صفوف فريقه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حال فشل في التعاقد مع النجم النرويجي، إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد إرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند في صيف 2024، ولكن كثرة الأقاويل حول احتمالية رحيله عن صفوف النادي الألماني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يبتعد نسبياً عن إمكانية التعاقد مع إرلينج هالاند، والذي يقترب من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي بحسب تقارير إعلامية.

راؤول دي توماس بديل هالاند في ريال مدريد

وفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن راؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول، هو أحد الخيارات التي يدرسها ريال مدريد لتعزيز هجومه إذا فشل في التوقيع مع إرلينج هالاند.

النادي الملكي يبحث عن تعزيز خط هجومه في الميركاتو الصيفي المقبل، وبالأخص أن لوكا يوفيتش وماريانو ليسوا في خطط كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق

ماذا قدم دي توماس بقميص إسبانيول؟

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه منذ وصول راؤول دي توماس إلى إسبانيول، خاض 85 مباراة وأحرز 43، أي بمعدل هدف واحد كل مباراتين، وهذا معدل تهديفي جيد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راؤول مع إسبانيول في عام 2026 ،ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 70 مليون يورو، وأمامه فرصة لإثبات قدراته أمام فريقه السابق مساء اليوم في مباراة حسم لقب الدوري الإسباني، لإثبات قدراته.

ماذا قدم دي توماس مع ريال مدريد؟

ولم يشارك راؤول دي توماس رفقة ريال مدريد سوى في مباراة رسمية واحدة عام 2014/2015، في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، أمام كورنيا.

وفي عام 2019، انضم لصفوف بنفيكا البرتغالي في صفقة كلفت خزائن النادي 20 مليون يورو مع وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو في عقده.

وقد تساعد عودة دي توماس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تدعيم قائمة دوري أبطال أوروبا، حيث يُعتبر الإسباني أحد أبناء الميرينجي.

جدير بالذكر أن راؤول دي توماس شارك في 32 مباراة بقميص إسبانيول هذا الموسم، نجح من خلالها في تسجيل 15 هدفًا بينما صنع ثلاثة أهداف آخرين.

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