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مهاجم إشبيلية يقترب من ميلان على الإعارة

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Getty Images
لويس مورييل قريبًا من الرحيل عن إشبيلية صوب ميلان

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اقتراب فريق ميلان من التعاقد مع اللاعب لويس مورييل مهاجم إشبيلية على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وسيجد ميلان منافسة من فريق فيورنتينا أيضًا، الذي يسعى بدوره لضم مهاجم الفريق الأندلسي.

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وكان اللاعب الدولي الكولومبي قد سبق له اللعب في الكالتشيو، بقميصي أودينيزي وسامبدوريا.

ويلعب مورييل البالغ من العُمر 27 عامًا في إشبيلية منذ عام 2017، وذلك بعد قدومه من سامبدوريا في صيف عام 2017 في صفقة قدرت بـ 21.5 مليون يورو.

على الرغم من ذلك لم يحرز مورييل سوى أربعة أهداف وصنع مثلهم في 19 مباراة رسمية في مختلف المسابقات هذا الموسم.

يذكر أن ميلان يبحث عن التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد الشائعات التي أحاطت بمستقبل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين داخل قلعة سان سيرو، وإمكانية رحيله لتشيلسي.

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