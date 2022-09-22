مهاجمًا جماهير إيطاليا .. بونوتشي: بعض المشجعين ليس لديهم عقل!

أعرب مدافع المنتخب الإيطالي وفريق نادي يوفنتوس ليوناردو بونوتشي عن غضبه من الجماهير التي تطلق صافرات الاستهجان على لاعبي فريقها.

حيث تعرض الحارس جانلويجي دوناروما إلى صيحات الاستهجان حينما تواجد رفقة منتخب بلاده على ملعب سان سيرو.

ومن المقرر أن يتكرر نفس الحدث غدًا في مواجهة المنتخب الإيطالي ضد إنجلترا على نفس الملعب، وهو الأمر الذي دفع بونوتشي لمهاجمة هذا النوع من الجماهير.

حيث تحدث في المؤتمر الصحفي وقال: "كل من يطلق صافرة الاستهجان على لاعب في المنتخب الإيطالي هو بالنسبة لي شخص بلا عقل، في تلك اللحظة يمثل اللاعب الأمة بأكملها".

وواصل: "لم يكن دوناروما أول من يتعرض لصيحات الاستهجان ولن يكون الأخير. علينا أن ننمو من وجهة نظر ثقافية".