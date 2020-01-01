مهاجمان بارزان في القائمة النهائية لبرشلونة لتعويض لويس سواريز

الصفقة معقدة..

انضم بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال، إلى قائمة اهتمامات برشلونة الإسباني، الساعي لتعزيز هجومه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

ويتطلع النادي الكتالوني، لتعويض غياب مهاجمه لويس سواريز، الذي خضع لعملية جراحية بالركبة، في 12 يناير الجاري، سيغيب على إثرها لـ4 أشهر.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن كيكي سيتين، المدير الفني للفريق الكتالوني، يرغب في التعاقد مع رأس حربة صريح، وأوباميانج هو المرشح المفضل.

الدولي الجابوني، الذي يمتد عقده مع أرسنال حتى صيف 2021، سجل 14 هدفًا خلال 22 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم.

سيتين يخطط للاعتماد على جميع لاعبي برشلونة هذا الموسم

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة، لشراء أوباميانج، خلال الميركاتو الشتوي، حيث يحتل فريقه المركز العاشر، بسلم ترتيب الدوري، كما أن القيود الاقتصادية ستعيق الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوباميانج تجمعه صداقة بثنائي البارسا صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي، حيث لعب مع الأخير في بوروسيا دورتموند خلال موسم 2016-17.

وتضم قائمة برشلونة مهاجمين آخرين مثل رودريجو مورينو، نجم فالنسيا، الذي يمتد عقده مع الخفافيش حتى 2022.

ويتناسب أسلوب لعب رودريجو أكثر مع برشلونة مع قدرته في اللعب بين الخطوط، أكثر من أوباميانج الذي يتمتع بسرعة وقوة بدنية أكبر.

هناك أيضًا فيرناندو يورينتي، مهاجم نابولي الذي يمتد عقده مع البارتينوبي حتى 2021، وهو الخصم المقبل لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ولعب يورينتي، دورًا في إقصاء مانشستر سيتي، من دوري الأبطال الموسم الماضي، عندما كان في صفوف توتنهام.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى وجود تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج والمنتخب الألماني، ضمن الخيارات المطروحة أيضًا، لتعويض غياب سواريز.

ويتقاسم فيرنر، صدارة هدافي الدوري الألماني مع روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ هذا الموسم، برصيد 20 هدفًا لكل منهما.

ووفقًا لحسابات برشلونة فإن فيرنر قد يغادر صفوف الثيران الحمراء مقابل 30 مليون يورو، ولكنها تبدو توقعات متفائلة؛ لأن اللاعب يملك شرطًا جزائيًا في عقده يتيح له الرحيل مقابل 60 مليونًا.

ولا يزال هناك وقت حتى إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، في 1 فبراير المقبل.

ويحتل الفريق الكتالوني، صدارة الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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