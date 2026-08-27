من يوم المباراة إلى يوم السوق: اكتشف فرص الاستثمار مع عرضنا

إخلاء المسؤولية: eToro هي منصة استثمار متعددة الأصول. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض. رأس مالك معرض للمخاطر. تسري الشروط والأحكام.

يعتمد كرة القدم على القرارات الذكية. فالفرق الأفضل لا تلعب من أجل اليوم فحسب، بل تبني مستقبلها. حان الوقت لتبني نفس هذه العقلية داخل الملعب وخارجه، ولجعل خطوتك التالية ذات تأثير.

تعاونت Goal مع منصة الاستثمار متعددة الأصول eToro لتقدم لك عرضًا استثماريًا متميزًا مصممًا للمشجعين المستعدين لبدء بناء ثروة طويلة الأجل.

إخلاء المسؤولية: eToro هي منصة استثمار متعددة الأصول. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض. رأس مالك معرض للخطر. تطبق الشروط والأحكام.

💰 العرض

كل مشجع لديه خطوة تالية. اجعل خطوتك خطوة كبيرة مع هذا العرض عالي القيمة: قم بإيداع 100 دولار واحصل على أصول بقيمة 50 دولار تُضاف مباشرةً إلى محفظتك الاستثمارية.

من يوم المباراة إلى يوم التداول، خطوتك التالية تبدأ من هنا.





📋 كيفية الحصول على مكافأتك البالغة 50 دولارًا

التسجيل: أنشئ حسابًا جديدًا باستخدام رابط التسجيل في eToro. التحقق: قم بالتحقق الكامل من ملفك الشخصي من خلال إعدادات الأمان القياسية في eToro. استثمر: قم بإيداع 100 دولار كحد أدنى في المنصة احصل على المكافأة: ابدأ رحلتك الاستثمارية واحصل على مكافأتك البالغة 50 دولارًا.

إخلاء المسؤولية: eToro هي منصة استثمار متعددة الأصول. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض. رأس مالك معرض للخطر. تطبق الشروط والأحكام.

🔒 الشروط والأحكام الرئيسية

اطلع على الشروط والأحكام الكاملة على موقع eToro، مع ملخص أدناه:

معايير الأهلية (غير المذكورة أعلاه)

لا يجوز أن تكون عميلاً حاليًا لدى eToro ولديك حساب على eToro، ولا يجوز أن تكون عميلاً تم إغلاق حسابه على eToro خلال آخر 30 يومًا.

يجب أن تكون مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة.

يجب أن تحدد اهتمامك بتداول الأسهم و/أو العملات المشفرة كجزء من عملية التسجيل.

يجب أن يكون حسابك قد تم التحقق منه بالكامل من خلال إكمال ملفك الشخصي وفقًا لإجراءات وسياسات eToro.

يجب ألا تكون موظفًا لدى eToro أو لدى أي شركة تابعة لها أو شركة أم أو شركة خاضعة لسيطرة مشتركة مع eToro.

تخضع شروط وأحكام العرض الترويجي لقوانين الولاية القضائية للكيان المعني التابع لـ eToro، وفقًا لبلد إقامة المشارك أو الكيان الذي تم تسجيل حساب eToro الخاص بالمشارك لديه.

إخلاء المسؤولية: eToro هي منصة استثمار متعددة الأصول. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض. رأس مالك معرض للخطر. تطبق الشروط والأحكام.



