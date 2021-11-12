من يواجه منتخب مصر في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم؟

حسم منتخب مصر أخيرًا بطاقة العبور للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، وذلك بعد تعادله مع أنجولا في الجولة الخامسة من الدور الثاني بهدفين لمثلهما.

لم يكن طريق الفراعنة سهلاً نحو بطاقة التأهل الوحيدة في المجموعة، حتى أنهم أجبروا على إقالة المدرب حسام البدري بعد تعادله مع الجابون في الجولة الثانية، وحل محله كارلوش كيروش.

لم يتغير وضع المنتخب المصري كثيرًا مع تواجد كيروش، لكن في النهاية نجح في التأهل عن المجموعة بعد صعوباتٍ واجهته.

وفي هذا التقرير، نتعرف على المافسين المحتملين لمنتخب مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا - الدور الثالث؟

مع انتهاء دور المجموعات وتأهل 10 منتخبات للدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، نبدأ في اللعب بنظام خروج المغلوب.

سيواجه منتخب مصر أحد متصدري المجموعات الأخرى ذهابًا وإيابًا، والفائز بمجموع المباراتين سيشارك في المونديال، وسيتم تحديد منافسه عن طريق القرعة.

متى قرعة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا - الدور الثالث؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن موعد قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

لكن العديد من التقارير الصحفية نقلت عن مسؤول في الاتحاد الإفريقي أن القرعة ستقام بالتزامن مع نهائي بطولة كأس العرب 2021.

وحسب التقارير، فإن القرعة تقام يوم 18 ديسمبر المقبل، مع موعد نهائي بطولة كأس العرب.

ما هو نظام قرعة تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا؟

سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين بحسب تصنيف الفيفا، يتواجد في كل مجموعة 5 منتخبات يتم اختيارها حسب التصنيف.

المنتخبات الأفضل في تصنيف الفيفا ستتواجد في الوعاء الأول، وستتواجد الأقل تصنيفًا في الثاني، ومن ثم ستبدأ عملية السحب حيث يواجه كل منتخب من الوعاء الأول منافس من الثاني.

ما هي المنتخبات المتأهلة للدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا؟

حسمت 4 منتخبات التأهل للدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، يتواجد بينهم منتخب مصر.

الثلاثي الآخر هو منتخب السنغال ومنتخب مالي، بجانب العربي منتخب المغرب.

ما هو تصنيف منتخب مصر؟

يحتل منتخب مصر المركز السادس إفريقيًا في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر، وأقرب منافسيه من خماسي القمة هو منتخب نيجيريا.

تصنيف منتخبات إفريقيا

الترتيب ترتيب الفيفا المنتخب النقاط 1 20 السنغال 1564.95 2 27 تونس 1525.3 3 29 المغرب 1513 4 30 الجزائر 1509.04 5 36 نيجيريا 1478.18 6 44 مصر 1447.85 7 52 غانا 1424.87 8 53 كوت ديفوار 1424.12 9 54 الكاميرون 1418.21 10 57 مالي 1412.39

من يواجه منتخب مصر في تصفيات كأس العالم؟

كان على منتخب مصر الفوز على أنجولا والجابون في محاولة للتقدم إلى المستوى الأولى في تصنيف إفريقيا على حساب منتخب نيجيريا، لكن بتعادله يبقى أمله الوحيد هو فشل النسور في التأهل.

الاحتمال الأكبر أن خماسي القمة في إفريقيا بما فيهم نيجيريا سيتأهلون من على صدارة مجموعاتهم، وفي هذه الحالة سيواجه المنتخب المصري أحدهم.

حتى الآن حسم الثنائي السنغال والمغرب التأهل من المستوى الأول، وتتبقى منتخبات الجزائر وتونس ونيجيريا.

إذا فشل منتخب نيجيريا في الحصول على صدارة مجموعته، حينها سينضم منتخب مصر لخماسي المستوى الأول، وهنا سيواجه أحد منتخبات المستوى الثاني، وحتى الآن حسم منتخب واحد التأهل منهم وهو مالي.