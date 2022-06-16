فان باستن يرى أن ميسي أفضل من رونالدو على الرغم من استبعاده من قائمة الأفضل عبر التاريخ..

بعد تصريحاته في وقت سابق حول عدم أفضلية ليونيل ميسي المطلقة في تاريخ كرة القدم، يعود ماركو فان باستن من جديد لإثارة الجدل.

حيث أوضح الأسطورة الهولندية هذه المرة رأيه حول المقارنة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرغوث الأرجنتيني.

وتحدث إلى صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية، ليشير إلى وجهة نظره التي أرجح فيها كفة ميسي على الدون، فيما هاجم من يختلف معه في ذلك الرأي.

ماذا قال فان باستن؟

أوضح النجم الهولندي المعتزل أن ليونيل ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو، حيث يرى أن الأرجنتيني فريد من نوعه، لكنه لا يستبعد أن الدون أيضًا من ضمن قائمة الأفضل.

حيث قال: "كريستيانو لاعب رائع، لكن من يقولون إنه أفضل من ميسي لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم، أو يقولون ذلك بسوء نية".

وواصل: "ميسي فريد من نوعه، من المستحيل تقليده أو تكراره، فقد يظهر لاعب مثله كل 50 أو 100 عام، عندما كان طفلاً، وقع في وعاء عبقرية كرة القدم".

ماذا قال فان باستن من قبل؟

سئل الأسطورة الهولندية عن ترتيب أفضل 3 أسماء قد شاهدهم في عالم كرة القدم، وأوضح فان باستن أن ميسي ليس في تلك القائمة.

حيث قال: "بيليه ودييجو مارادونا ويوهان كرويف هم أعظم ثلاثة لاعبين في التاريخ بالنسبة لي".

وعن استبعاد ميسي من هذا الثلاثي سئل فان باستن عن قراره، وأوضح السبب الحقيقي وراء وضع ليونيل خلف تلك المجموعة.

حيث اختتم: "ميسي لاعب رائع، لكن مارادونا كان دائمًا يتمتع بشخصية أكبر في الفريق، ليونيل ليس من يضع نفسه في المقدمة لخوض الحرب".

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