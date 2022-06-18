من يقود الأهلي في القمة 124 أمام الزمالك بعد رحيل موسيماني؟

تعرف على الجهاز الفني للأهلي أمام الزمالك في القمة 124 بين قطبي الكرة المصرية، بعد رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني...

يستضيف استاد وي الأهلي السلام مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

وكانت إدارة الأهلي قد فاجأت الجماهير، قبل أيام بإقالة بيتسو موسيماني، من تدريب الفريق بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد لعب 17 مباراة.

وتأمل جماهير الأهلي، في الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة التقدم نحو قمة الدوري، على الجانب الآخر جماهير الزمالك تريد الفوز بالمباراة للاحتفاظ بالصدارة.

والآن بعد رحيل موسيماني، سنتعرف في التقرير التالي من موقع جول، على الجهاز الفني المؤقت الذي يقود الأهلي أمام الزمالك في القمة 124.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري هو يوم الأحد 19 يونيو 2022، وستقام في استاد وي الأهلي السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة القمة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

من يقود الأهلي فنيًا أمام الزمالك؟

بعد رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قررت إدارة الأهلي التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وحتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن الجهاز الفني الجديد، يتم الاعتماد على جهاز فني مؤقت.

ويتولى سامي قمصان قيادة الجهاز الفني المؤقت، ويعاونه سيد عبد الحفيظ كمدير لجهاز الكرة، ويكون محمد شرف مدرب.

رسميًا 🚨



غياب أبو جبل وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري عن مواجهة الأهلي في مباراة القمة ❌



الرباعي لم يتواجد في قائمة الزمالك للمباراة والتي شهدت تواجد زيزو وأيمن حفني ✋ pic.twitter.com/WiI7TsrgWK — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 18, 2022

ويتولى ميشيل يانكون منصب مدرب حراس المرمى، ومحمد النجار مدرب احمال، بالإضافة إلى عمر رشدي محلل أداء.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك؟

جمعت 242 مباراة بين الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 105 وانتصر الزمالك في 58.

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 123 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الأول للموسم الحالي وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 47 انتصارًا مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 49 مناسبة.