Darwin Nunez Liverpool 2023-24Getty Images
بلال محمد

من يفوز بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟ مباريات ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال المتبقية

الدوري الإنجليزي الممتازليفربولمانشستر سيتيآرسنال

يحتدم الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال على لقب موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن منهم يظفر باللقب في نهاية الموسم؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي يشهد صراعًا محتدمًا بين آرسنال، وليفربول، ومانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر ثلاث مواسم، والذي يسعى إلى الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ومن الأمور المميزة حقًا في الدوري الإنجليزي هو مستوى المنافسة على اللقب في كل موسم، والتي تشهد الكثير من التقلبات منذ بداية المسابقة وحتى نهايتها، بالنظر إلى حقيقة تميز "البريمييرليج" وهي أنه لا أمان لأي فريق.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة للمتنافسين على اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1آرسنال28204470244664
2ليفربول28197265263964
3مانشستر سيتي28196363283563
4أستون فيلا29175760421856
5توتنهام28165759421753
6مانشستر يونايتد28152113939047
7وست هام2912894650-444
8برايتون2811985044642
9وولفرهامبتون28125114244-241
10نيوكاسل281241259481140
11تشيلسي27116104745239
12فولهام29115134344-138
13بورنموث2898114152-1135
14كرسيتال بالاس2878133348-1529
15برينتفورد2975174154-1326
16إيفرتون*2887132939-1025
17نوتنجهام فورست2967163551-1625
18لوتون2957174260-1822
19بيرنلي2945202963-3417
20شيفيلد يونايتد2835202474-5014

*تم خصم 6 نقاط من إيفرتون بقرار من رابطة الدوري الإنجلزي بحجة خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

متي ينتهي الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

وبحسب روزنامة البريمرليج، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم 19 مايو 2024.

ما مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

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الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

29إيفرتون - ليفربولتأجلت-جوديسون بارك
30ليفربول - برايتونالأحد 31 مارس 2024،
15:00 مصر، 16:00 السعودية		-جوديسون بارك
31ليفربول - شيفيلد يونايتدالخميس 4 أبريل 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-أنفيلد
32مانشستر يونايتد - ليفربولالأحد 7 أبريل 2024،
16:30 مصر، 17:30 السعودية		-أولد ترافورد
33ليفربول - كريستال بالاسالأحد 14 أبريل 2024،
15:00 مصر، 16:00 السعودية		-أنفيلد
34فولهام - ليفربولالسبت 20 أبريل 2024،
16:00 مصر، 17:00 السعودية		-كرافين كوتاج
35وست هام - ليفربولالسبت 27 أبريل 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-استاد لندن الأولمبي
36ليفربول - توتنهامالسبت 4 مايو 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-أنفيلد
37أستون فيلا - ليفربول السبت 11 مايو 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-فيلا بارك
38ليفربول - وولفرهامبتونالأحد 19 مايو 2024،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-أنفيلد

ما مباريات آرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
29آرسنال - تشيلسيتأجلت-الإمارات
30مانشستر سيتي - آرسنالالأحد 31 مارس 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-الاتحاد
31آرسنال - لوتون تاونالأربعاء 3 أبريل 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-الإمارات
32برايتون - آرسنالالسبت 6 أبريل 2024،
18:30 مصر، 19:30 السعودية		-فالمر
33آرسنال - أستون فيلاالأحد 14 أبريل 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-الإمارات
34وولفرهامبتون آرسنالالسبت 20 أبريل 2024،-مولينيو
35توتنهام - آرسنالالأحد 28 أبريل 2024،-استاد توتنهام
36آرسنال - بورنموثالسبت 4 مايو 2024،-الإمارات
37مانشستر يونايتد - آرسنالالسبت 11 مايو 2024،-أولد ترافورد
38آرسنال - إيفرتونالأحد 19 مايو 2024،-الإمارات

ما مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
29برايتون - مانشستر سيتيتأجلت-فالمر
30مانشستر سيتي - آرسنالالأحد 31 مارس 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-الاتحاد
31أستون فيلا - مانشستر سيتيالأربعاء 3 أبريل 2024،
21:15 مصر، 22:15 السعودية		-فيلا بارك
32كريستال بالاس - مانشستر سيتيالسبت 6 أبريل 2024،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-سيلهرست بارك
33مانشستر سيتي - لوتون تاونالسبت 13 أبريل 2024،
16:00 مصر، 17:00 السعودية		-الاتحاد
34برايتون - مانشستر سيتيالخميس 25 أبريل 2024،-فالمر
35نوتينجهام - مانشستر سيتيالأحد 28 أبريل 2024،-سيتي جراوند
36مانشستر سيتي - وولفرهامبتونالسبت 4 مايو 2024،-الاتحاد
37فولهام - مانشستر سيتيالسبت 11 مايو 2024،-كرافين كوتاج
38مانشستر سيتي - ووست هامالسبت 19 مايو 2024،-الاتحاد

كيف يحسم الدوري الإنجليزي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

  • فارق الأهداف
  • عدد الأهداف المسجلة
  • النقاط في المواجهات المباشرة
  • الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة
  • مباراة فاصلة في حالة حسم اللقب أو التأهل لمسابقة أوروبية أو الهبوط.
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