من هو فيتور روكي مهاجم برشلونة المحتمل؟ وما قيمة انتقاله؟

تعرف على البرازيلي فيتور روكي صفقة برشلونة المحتملة في مركز قلب الهجوم وما هي قيمة انتقاله المحتمل إلى النادي الكتالوني؟

يعتبر المهاجم البرازيلي فيتور روكي من الأهداف الساخنة للعديد من الأندية الأوروبية العملاقة التي تطمح للاستثمار في مواهب كبرى من بلاد السيليساو، ولكن هذا المهاجم على وجه التحديد له نادٍ يفضل وجوده بشكل كبير.

إنه برشلونة، الذي لم يخف مدربه تشافي هيرنانديز رغبته في ضم فيتور روكي، المهاجم البرازيلي الذي يبدو ذا طموح كبير للوصول إلى أعلى المستويات على طريقة مواطنه فينيسيوس جونيور الذي وصل أوروبا في سن مبكر قبل أن يصبح من أفضل لاعبي العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر على فيتور روكي مهاجم برشلونة المحتمل..







من هو فيتور روكي؟

ولد فيتور روكي المهاجم البرازيلي الواعد في عام 2005 وينشط في مركز المهاجم رقم 9 وهو موقع يطمح برشلونة في تعزيزه للمستقبل مع اقتراب اعتزال روبرت ليفاندوفسكي وعدم وجود هامش مادي في الوقت الراهن لانتداب أحد أفضل المهاجمين في العالم.



فيتور روكي بدأ مشواره في عام 2015 بعمر 10 أعوام في نادي أمريكا مينيرو، قبل أن ينتقل في 2019 إلى ناشئي كروزيرو النادي البرازيلي العريق الذي شهد بدايات الظاهرة رونالدو.



من فريق الشباب صعد إلى الفريق الأول في عام 2021 وأبدى أداء رائعًا وسجل 6 أهداف في 16 مباراة ليقتنصه نادي أتلتيكو بارانينسي.



وفي 57 مباراة بدءًا من شتاء 2022 سجل فيتور روكي مع بارانينسي 16 هدفًا وأبدى مستوى رائعًا دفع الكل للحديث عنه كمهاجم محتمل في برشلونة.



كذلك جعله أداؤه في بارانينسي ينضم إلى منتخب البرازيل وهذا شرف رائع بعمر 18 عامًا ليخوض مباراته الدولية الأولى والوحيدة إلى الآن مع السيليساو ضد المغرب في ودية عقب كأس العالم انتهت بفوز أسود الأطلس 2-1.







ما هي قيمة انتقال فيتور روكي المحتمل إلى برشلونة؟

رغم أن هناك أحاديث كبيرة حول أن القيمة السوقية للاعب والمقدرة بنحو 60 مليون يورو لن يتنازل عنها أتلتيكو بارانينسي من أجل ترك فيتور روكي، إلا أن التقارير الواردة من إسبانيا وحتى البرازيل تشير إلى أن النادي الكتالوني توصل إلى اتفاق فعلي للحصول على خدمات روكي مقابل 40 مليون يورو.

القيمة تبدو كبيرة الآن في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي يعاني منها برشلونة، ولكن قياسًا للمنافسة المحتملة في المستقبل على ضم هذا اللاعب قد تبدو القيمة تنافسية بشكل كبير.

أين يلعب فيتور روكي؟ وكيف يستفيد منه مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز؟

رغم أن فيتور روكي يشغل المركز رقم 9 في الملعب، ويرتدي هذا الرقم أيضًا، فإنه يملك إمكانيات كبيرة للغاية في المراوغة والدخول في عمق الملعب والتسجيل خصوصًا بقدمه اليمنى الأصلية.

لكن هذا لا يعني عدم وجود إمكانيات لديه على مستوى القدم الضعيفة "اليسرى" كما يستطيع أن يشغل مركز الجناح ببراعة ويقدم مراوغات رائعة ويمارس الحلول كلها من شتى بقاع الملعب الهجومية.



سيفيد هذا كتيبة تشافي هيرنانديز وينوع مصادر قوتها الهجومية، في حالة عدم قدرة برشلونة على الاستحواذ، ستكون الحلول الفردية لدى لاعب في العمق خيارًا رائعًا للمدرب تشافي هيرنانديز.

