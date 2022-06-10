من هو عميد لاعبي العالم؟ أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية
يعد اللعب لصالح المنتخب الوطني أحد أهم تطلعات نجوم كرة القدم في العالم، فكل لاعب يقاتل مع فريقه ليثبت أحقيته باللعب دوليًا.
ويبحث كل لاعب عن تحقيق لقب مع منتخب بلاده، ويحاول طوال مسيرته أن يثبت أحقيته بالاستدعاء الدولي في البطولات الرسمية وللمباريات الودية.
وبين هؤلاء اللاعبين، هناك نجوم استطاعوا الحفاظ على التواجد مع منتخبات بلادهم لسنوات طويلة ليصلوا إلى أرقام كبيرة على مستوى عدد المشاركات الدولية.
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يقترب النجم الكويتي بدر المطوع من أن يصبح عميد لاعبي العالم كأكثر لاعب مشاركة في مباريات دولية، وذلك قبل مباراة منتخب بلاده أمام نيبال، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين.
المطوع تحصل على اللقب في العام الماضي، لكنّه خسر المنافسة لصالح الماليزي تشن آن سو الذي يمتلك 195 مباراة دولية، إلا أنّ بدر قادر على معادلة الرقم أمام نيبال ثم تجاوزه لاحقًا أمام الأردن.
وفي التقرير الآتي، نستعرض قائمة الأكثر مشاركة دوليًا مع منتخبات بلادهم عبر التاريخ.
من هم أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم؟
كم عمر بدر المطوع؟
بدر المطوع من مواليد مدينة الكويت يوم 10 يناير 1985 ويبلغ من العمر 37 عامًا.
ولعب المطوع أول مباراة مع الأزرق في 4 سبتمبر 2003 أي أنّه يقترب من عامه الـ19 رفقة منتخب بلاده.
من هو عميد لاعبي العالم؟
الماليزي تشن آن سو يتصدر الترتيب بواقع 195 مباراة يليه بدر المطوع بواقع 195 مباراة ثم كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، والذي لعب 189 مباراة دولية.
ومن مصر هناك أحمد حسن الذي لعب 184 مباراة دولية يليه أحمد مبارك من عمان بواقع 183 مباراة.
قائمة الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ:
الترتيب
اللاعب
المنتخب
عدد المباريات الدولية
1
تشن آن سو
ماليزيا
195
2
بدر المطوع
الكويت
194
3
كريستيانو رونالدو
البرتغال
189
4
أحمد حسن
مصر
184
5
أحمد مبارك
عمان
183
6
سيرخيو راموس
إسبانيا
180
7
محمد الدعيع
السعودية
178
8
كلاوديو سواريز
المكسيك
177
9
جانلويجي بوفون
إيطاليا
176
=10
ماينور فيجويروا
هندوراس
175
=10
أندريس جواردادو
المكسيك
175
12
عامر شفيع
الأردن
173
13
حسام حسن
مصر
170
14
إيفان هورتادو
الإكوادور
168
15
إيكر كاسياس
إسبانيا
167
16
فيتالييس أستافييفس
لاتفيا
166
17
كوبي جونز
الولايات المتحدة الأميكية
164
=18
شكور صالح
ماليزيا
163
=18
حسن الهيدوس
قطر
163
=18
محمد الخليوي
السعودية
163
21
ليونيل ميسي
الأرجنتين
162
22
عدنان الطلياني
الإمارات العربية المتحدة
161
=23
دييجو جودين
أوروجواي
159
=23
عصام الحضري
مصر
159
25
مارتين ريم
إستونيا
157
26
سامي الجابر
السعودية
156
27
لاندون دونوفان
الولايات المتحدة الأميكية
155
=28
ياسوهيتو إندو
اليابان
152
=28
سيد جعفر
البحرين
152
30
فوزي بشير
عمان
151
=31
سيلسو بورخيس
كوستاريكا
150
=31
مايكل برادلي
الولايات المتحدة الأمريكية
150
=31
لوتارو ماتيوس
ألمانيا
150
=31
لوكا مودريتش
كرواتيا
150
=35
سلمان عيسى
البحرين
149
=35
يونج شيمودزي
مالاوي
149
37
جواد نكونام
إيران
149
=38
باولو دا سيلفا
باراجواي
148
=38
علي دائي
إيران
148
=38
يونس محمود
العراق
148
=38
أليكسيس سانشيز
تشيلي
148
=38
رافائيل ماركيز
المكسيك
148
43
خافيير ماسكيرانو
الأرجنتين
147
=44
بافل باردو
المكسيك
146
=44
دانييل بينيت
سنغافورة
146
=44
روبي كين
جمهورية أيرلندا
146
=44
جاري ميدل
تشيلي
146
=44
جواو موتينيو
البرتغال
146
=44
محمد حسين
البحرين
145
=44
خافيير زانيتي
الأرجنتين
145