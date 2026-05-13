من هو صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟

من هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم؟

تضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كأس العالم بعضاً من أفضل اللاعبين الذين وطأت أقدامهم الملاعب على الإطلاق.

وتضم قائمة العشرة الأوائل أسماء مثل الأيقونة البرازيلية بيليه، وقائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، والثنائي الألماني باستيان شفاينشتايجر وتوماس مولر.

اللاعب الوحيد الذي لا يزال نشطاً والذي يمكنه أن يزيح دييجو مارادونا، أيقونة الأرجنتين، عن الصدارة هو مواطنه ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ستخوض الأرجنتين مباريات ضد الجزائر والنمسا والأردن، لذا من المرجح أن يكون ميسي متحمساً لفكرة أن يصبح أفضل صانع تمريرات حاسمة في تاريخ البطولة.

فيما يلي قائمة العشرة الأوائل:

تسجل الفيفا إحصائيات التمريرات الحاسمة منذ عام 1966 فصاعدًا، لذا لم يتم تضمين البطولات السابقة في هذا الجدول.

الترتيب اللاعب (البلد) تمريرات حاسمة عدد المباريات المركز العاشر باستيان شفاينشتايجر (ألمانيا) ستة 20 التاسع توماس مولر (ألمانيا) ستة 19 المركز الثامن توماس هاسلر (ألمانيا) ستة 14 السابع بيليه (البرازيل) ستة 14 السادس ديفيد بيكهام (إنجلترا) ستة 13 الخامس فرانشيسكو توتي (إيطاليا) ستة 11 الرابع جرزيجورز لاتو (بولندا) سبعة 20 الثالث بيير ليتبارسكي (ألمانيا) سبعة 18 الثاني ليونيل ميسي (الأرجنتين) ثمانية 26 الأول دييغو مارادونا (الأرجنتين) ثمانية 21

من هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم الواحدة؟

ليس من المستغرب أن يكون اللاعب الذي سجل أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم واحدة هو النجم البرازيلي بيليه.

خلال مشاركته في كأس العالم 1970، سجل بيليه ست تمريرات حاسمة في ست مباريات، حيث فازت البرازيل باللقب.

تصدرت البرازيل مجموعتها بثلاث انتصارات من ثلاث مباريات؛ حيث سحقت تشيكوسلوفاكيا 4-1، وهزمت حاملة اللقب إنجلترا 1-0، واختتمت مرحلة المجموعات بفوز 3-2 على رومانيا.

في ربع النهائي، فازت البرازيل على بيرو 4-2، وهزمت أوروغواي 3-1 في نصف النهائي. ثم، في المباراة النهائية ضد إيطاليا، أثبتت البرازيل أنها أفضل فريق في العالم، وهزمت إيطاليا 4-1.

الترتيب اللاعب (البلد) تمريرات حاسمة (مباريات) البطولة =3 روبرت غادوشا (بولندا) خمسة (سبعة) كأس العالم 1974 =3 دييغو مارادونا (الأرجنتين) خمسة (سبعة) كأس العالم 1986 =3 بيير ليتبارسكي (ألمانيا الغربية) خمسة (سبعة) كأس العالم 1982 المركز الثاني توماس هاسلر (ألمانيا الغربية) خمسة (خمسة) كأس العالم 1994 المركز الأول بيليه (البرازيل) ستة (ستة) كأس العالم 1970

من هي اللاعبة التي سجلت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم؟

لم تبدأ الفيفا في تسجيل إحصائيات التمريرات الحاسمة إلا اعتبارًا من عام 2003، مما يعني أن كأس العالم للسيدات من 1991 إلى 1999 غير مدرجة.

كان هناك ممثلتان عن المنتخب الوطني النسائي للولايات المتحدة، وهما أليكس مورغان وميا هام، اللتان سجلتا خمس تمريرات حاسمة في مشاركاتهما في البطولة.

اللاعبة التي قدمت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة واحدة هي مارين مينرت، التي قدمت أداءً مذهلاً في بطولة عام 2003.

فازت ألمانيا بكأس العالم عام 2003، بعد تغلبها على السويد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية. وكان فريق مينرت قد أظهر قوة هجومية ملحوظة طوال البطولة، حيث سجل 13 هدفًا في ثلاث مباريات خلال مرحلة المجموعات، بما في ذلك الفوز 6-1 على الأرجنتين، ثم تغلب على روسيا 7-1 والولايات المتحدة 3-0 قبل المباراة النهائية الحاسمة.

الترتيب اللاعب (البلد) تمريرات حاسمة البطولات التي شارك فيها =5 تيريز سوجران (السويد) خمس أربع (2003، 2007، 2011، 2015) =5 أليكس مورغان (الولايات المتحدة) خمس ثلاثة (2011، 2019، 2023) =5 شيريدا سبيتس (هولندا) خمس اثنان (2019، 2023) =5 رينات لينغور (ألمانيا) خمسة اثنان (2003، 2007) =5 فيكتوريا ساندل (السويد) خمسة اثنان (2003، 2007) =5 ميا هام (الولايات المتحدة) خمس واحد (2003) =3 آيا مياما (اليابان) ستة اثنان (2011، 2015) =3 بيرجيت برينز (ألمانيا) ستة اثنان (2003، 2007) =1 ميغان رابينو (الولايات المتحدة) سبعة ثلاثة (2011، 2015، 2019) =1 مارين مينرت (ألمانيا) سبعة واحدة (2003)

أي لاعبة سجلت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم واحدة؟

ربما تكون هام هي الاسم الأكثر شهرة في هذه القائمة، حيث سجلت خمس تمريرات حاسمة خلال كأس العالم 2003. ومن المثير للدهشة أن أربعاً من أفضل خمس لاعبات سجلن أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة كأس العالم واحدة قد حققن ذلك في بطولة 2003.

ومن بينهن مينرت، التي تمكنت من تسجيل سبع تمريرات حاسمة خلال البطولة.

سجلت بيرجيت برينز، زميلتها في المنتخب الألماني، خمس تمريرات حاسمة في كأس العالم 2003، حيث اكتسحت ألمانيا جميع منافسيها في طريقها نحو الفوز.

خسر منتخب الولايات المتحدة بقيادة هام بنتيجة 3-0 أمام ألمانيا في نصف النهائي، بينما خسر منتخب السويد بقيادة فيكتوريا ساندل في المباراة النهائية.

في كأس العالم 2011، كانت اليابان هي الفائزة في النهاية، ولعبت آيا مياما دوراً محورياً في ذلك، حيث تأهلت فريقها من مجموعة ضمت أيضاً إنجلترا والمكسيك ونيوزيلندا - حيث خسرت أمام إنجلترا وفازت على منافسيها الآخرين - قبل أن تهزم ألمانيا بعد الوقت الإضافي في ربع النهائي، والسويد في نصف النهائي، وفرنسا في النهائي.