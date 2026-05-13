من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في شهر يونيو في أمريكا الشمالية، بالمكسيك وكندا، حيث ستشهد تجمع أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم للتنافس على الكأس المرموقة.

بالإضافة إلى النجوم الكبار مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ستشهد البطولة أيضًا مشاركة بعض من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم، حيث يسعى مراهقون موهوبون مثل لامين يامال وإستيفاو ويان ديوماندي إلى إضفاء البريق على المنافسة وترسيخ مكانتهم كأفضل اللاعبين الصغار في العالم.

من هو أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟

أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم هو نورمان وايتسايد. كان نجم مانشستر يونايتد يبلغ من العمر 17 عامًا و41 يومًا فقط عندما لعب مع منتخب أيرلندا الشمالية ضد يوغوسلافيا في أول مباراة لهما في بطولة 1982 في إسبانيا

بمشاركته هذه، حطم وايتسايد الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة البرازيل بيليه، وقد اعترف لاحقاً بأن ظهوره الأول تسبب في فوضى عارمة.

وقال لموقع الفيفا: "عندما أعلن بيلي [بينغهام] عن تشكيلته، انقضت وسائل الإعلام العالمية على فندقنا". "هل تتذكرون ديفيد بيكهام في لوس أنجلوس غالاكسي، وكيف كان نصف الملعب مليئًا بالكاميرات؟ كان الوضع مشابهًا لأنني كنت على وشك تحطيم رقم بيليه القياسي.

"أن أفعل كل ذلك وأنا طفل - مثل التحدث إلى وسائل الإعلام العالمية، وهو ما لم أفعله من قبل، وأعلم أنهم يتلقون اليوم بعض التدريب على التعامل مع وسائل الإعلام، لكننا لم نكن نملك أي شيء من ذلك. كنت هناك في الفندق وبدأ 200 شخص في طرح الأسئلة. كان كل شيء جديداً عليّ. أرسل بيليه مقطعاً قصيراً [بعد المباراة] قال فيه: "نورمان، أريد أن أهنئك وأتمنى أن تواصل مسيرتك وتحقق ما حققته أنا، وتفوز بثلاث بطولات كأس العالم!" لم أستطع التوقف عن الضحك، كان الأمر مضحكاً للغاية."

ولم يكن هذا الرقم القياسي الوحيد الذي حققه في تلك المباراة. فقد حصل وايتسايد على بطاقة صفراء في المباراة ضد يوغوسلافيا، مما جعله أصغر لاعب على الإطلاق يحصل على بطاقة صفراء في مباراة بكأس العالم. وأضاف: «كنت الوحيد الذي حصل على بطاقة صفراء في تلك المباراة، لذا فأنا أصغر لاعب يحصل على بطاقة صفراء في كأس العالم أيضًا! كنت متحمسًا للغاية، إذا أردت أن تصف الأمر بهذه الطريقة».

حققت أيرلندا الشمالية مسيرة مذهلة في البطولة، وأحدثت صدمة في جميع أنحاء العالم بفوزها 1-0 على إسبانيا في طريقها إلى ربع النهائي. لكن الهزيمة 4-1 أمام فرنسا أنهت أحلامها في النهاية، على الرغم من أنها تأهلت مرة أخرى في عام 1986.

لم يتمكن وايتسايد من التسجيل في كأس العالم 1982، لكنه سجل هدفاً بعد أربع سنوات وحصل على هدية خاصة جداً مقابل هدفه.

"يوزعون عشر ساعات في كل بطولة لأسرع عشرة أهداف"، أوضح. "كنت التاسع أسرع هداف في كأس العالم بالمكسيك، ولم أخلعها من ذراعي منذ ذلك اليوم. قد لا تساوي سوى 200 جنيه، لكنني لست قلقًا بشأن ساعات رولكس الخاصة بكم وكل تلك الأشياء – لدي هذه الساعة."

واصل وايتسايد مسيرته وفاز بالعديد من الألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفاً رائعاً في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1985 ضد إيفرتون. ومع ذلك، بعد أقل من 10 سنوات من ظهوره الأول في كأس العالم، اضطر إلى اعتزال كرة القدم بعد تعرضه لإصابات متكررة في الركبة.

الترتيب اللاعب العمر البطولة 1. نورمان وايتسايد أيرلندا الشمالية ضد يوغوسلافيا 17 عامًا و41 يومًا كأس العالم 1982 2. صامويل إيتو الكاميرون ضد إيطاليا 17 عامًا و99 يومًا كأس العالم 1998 3، فيمي أوبابونمي نيجيريا ضد إنجلترا 17 عامًا و101 يومًا كأس العالم 2002 4. سالومان أوليمبي الكاميرون ضد النمسا 17 عامًا و185 يومًا كأس العالم 1998 5. بيليه البرازيل ضد الاتحاد السوفيتي 17 عامًا و235 يومًا كأس العالم 1958

من هي أصغر لاعبة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟

كتبت الكورية الجنوبية كيسي فير اسمها في سجلات التاريخ عام 2023 عندما أصبحت أصغر لاعبة في تاريخ كأس العالم للسيدات. دخلت فير الملعب كبديلة خلال هزيمة كوريا الجنوبية 2-0 أمام كولومبيا في سيدني وهي في سن 16 عاماً و26 يوماً.

تم استدعاء المراهقة للانضمام إلى تشكيلة كأس العالم بعد أن سجلت خمسة أهداف في مباراتين فقط مع منتخب تحت 17 عامًا. كانت فير صغيرة جدًا عند استدعائها لدرجة أنها لم تكن تابعة لأي نادٍ وكانت تلعب كرة القدم في أكاديمية في الولايات المتحدة.

تحدث المدرب كولين بيل بعد المباراة عن قراره بإشراك فير في أول مباراة لها مع الفريق، وهو ما شكل حدثاً تاريخياً، حيث قال للصحفيين: "من الصعب على أي لاعب، مهما كان عمره، أن يدخل الملعب ونحن متأخرون 2-0 ويحدث تأثيراً. لكنني أردت إشراكها لمنحها هذه التجربة، ولإرسال رسالة إلى جميع أعضاء فريقنا بأن هذا النوع من اللاعبين هو مستقبلنا.

"لقد استحقت الحصول على فرصة اللعب. لقد تدربت جيدًا، مثل أي لاعبة أخرى. كيسي هي مستقبل هذا الفريق. نحن بحاجة إلى لاعبات قويات وسريعات يتمتعن باللياقة البدنية. ما زلنا في المنافسة. لا تزال لدينا فرص للتقدم، لكننا بحاجة إلى مزيد من الحماس. نحتاج إلى ذلك على مستوى الأندية في كوريا الجنوبية، ونحتاج إلى هذا النوع من اللاعبات. كيسي تتمتع بالسرعة والقوة - وهذا ما تحتاج بقية الفريق إلى تحسينه".

خسرت كوريا الجنوبية أول مباراتين لها في دور المجموعات أمام المغرب وكولومبيا في كأس العالم، واحتلت المركز الأخير، لكنها استعادت بعض كبريائها بتعادلها 1-1 مع ألمانيا، وهو ما أدى أيضًا إلى خروج حاملة اللقب مرتين من البطولة.

في غضون ذلك، تحولت فير إلى لاعبة محترفة بعد البطولة ووقعت عقداً لمدة ثلاث سنوات مع فريق أنجل سيتي في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، لتصبح أصغر لاعبة في تاريخ أنجل سيتي في ذلك الوقت.