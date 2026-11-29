واصل المهاجم الجابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانج كتابة فصول استثنائية بقميص ديبورتيفو لاكورونيا في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بعدما نجح في هز شباك فريقه السابق برشلونة خلال المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب ريازور لحساب الجولة 14 من المسابقة.

ولم يكن هدف أوباميانج في شباك النادي الكتالوني مجرد هدف عابر في مسيرته، بل جاء ليؤكد صلابة اللاعب الذهنية وقدرته الفائقة على تجاوز الأزمات المتلاحقة، سواء على صعيد الإصابات البدنية التي لاحقته منذ انطلاق الموسم، أو الحادث المروري المروع الذي تعرض له قبل أيام قليلة من القمة المرتقبة.

نجاة بأعجوبة قبل مواجهة برشلونة

قبل 72 ساعة فقط من صافرة بداية لقاء برشلونة، تصدر اسم أوباميانج عناوين الصحف الإسبانية بعيدًا عن ملاعب كرة القدم، إثر تعرضه لحادث سير صباح الخميس الماضي أثناء توجهه إلى مقر تدريبات ديبورتيفو لاكورونيا.

واصطدمت سيارة المهاجم الجابوني الفارهة من طراز فيراري بسيارة أخرى على الطريق السريع في شمال غرب إسبانيا، مما أدى إلى انقلاب السيارة الثانية وتعرضها لأضرار بالغة، في حين خرج أوباميانج سالمًا دون أي إصابات تذكر، ليواصل طريقه نحو التدريبات ويشارك بصورة طبيعية في المران الجماعي، مؤكدًا جاهزيته التامة لخوض قمة الجولة 14.

معاقبة برشلونة وخطورة مستمرة في ريازور

لم ينتظر أوباميانج طويلاً لترك بصمته في اللقاء، فبعد تقدم برشلونة المبكر عبر لامين يامال في الدقيقة الثانية، استغل المهاجم الجابوني هفوة دفاعية فادحة من المدافع الشاب باو كوبارسي في الدقيقة التاسعة، ليخطف الكرة بذكاء ويضعها ساقطة ببراعة فوق الحارس جوان جارسيا، معلنًا هدف التعادل لديبورتيفو ومؤكداً تخصصه في هز الشباك رغم تقدمه في العمر.

ولم تتوقف خطورة المهاجم المخضرم عند حدود الهدف المسجل، إذ شكل إزعاجًا دائمًا لدفاعات الفريق الكتالوني طوال فترة تواجده، وكاد أن يضاعف غلته التهديفية في أكثر من مناسبة محققة، أبرزها في الدقيقة السابعة حين تدخل داني أولمو في اللحظة الأخيرة لإبعاد الكرة من أمام أوباميانج داخل منطقة الجزاء ومنعه من التسديد، قبل أن يتكرر المشهد بصورة أخطر في الدقيقة 34، عندما أرسل زميله نسونجو عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الست ياردات، لكن كوبارسي عاد ليكفر عن خطئه ويتدخل في التوقيت المناسب ليبعد الكرة من أمام قدم أوباميانج قبل أن يودعها الشباك.

فضلاً عن تحركاته المستمرة خلف الدفاع والتي أجبرت الحارس جوان جارسيا على الخروج من مرماه في الدقيقة 30 لقطع تمريرة طولية كانت في طريقها للمهاجم الجابوني المنفرد.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عاد أوباميانج ليخطف الأنظار مجدداً بلمحة مهارية رائعة في الدقيقة 85، بعدما نجح في تمرير الكرة بمهارة فائقة من فوق المدافع جيرارد مارتن قبل أن يسددها ساقطة ببراعة فوق الحارس جوان جارسيا، إلا أن المدافع الفرنسي جول كوندي تدخل في اللحظة الحاسمة وأبعد الكرة برأسه من على خط المرمى، حارمًا المهاجم الجابوني من توقيع ثنائية شخصية وتقليص الفارق لأصحاب الأرض.

لعنة الإصابات لم تمنع التوهج التهديفي

تكتسب الأرقام التي يحققها أوباميانج مع ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2026-2027 قيمة مضاعفة بالنظر إلى سوء الحظ الكبير الذي رافقه على مستوى الإصابات، حيث غاب عن الملاعب لمدة تقارب خمسة أسابيع كاملة بين أواخر سبتمبر ومطلع نوفمبر الماضيين، عقب تعرضه لتمزق في غضروف الركبة اليمنى أجبره على الخضوع لتدخل جراحي في العاصمة مدريد، كما عانى من آلام في الكاحل الأسبوع الماضي هددت لحاقه بمباريات الفريق.

ورغم هذه الغيابات المؤثرة واعتماد الجهاز الفني على تدرج مشاركاته لتجنب أي انتكاسة بدنية، نجح أوباميانج في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين خلال 11 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، ليصل إجمالي رصيده التهديفي في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني إلى 17 هدفًا في 29 مباراة فقط، محتلاً مكانة متقدمة في قائمة أكثر لاعبي الليجا فاعلية تهديفية مقارنة بعدد الدقائق الملعوبة بمعدل هدف كل 112 دقيقة تقريبًا، ليثبت أن غريزة القناص لا تتأثر بالغيابات أو الظروف الطارئة.

بيت القصيد

يثبت بيير إيميريك أوباميانج يومًا بعد يوم أن العمر مجرد رقم في سجلات كرة القدم، وأن العقلية الاحترافية قادرة على ترويض أصعب الظروف وأكثرها قسوة، فبين جراحة الركبة التي أبعدته خمسة أسابيع وحادث السير الذي كاد ينهي موسمه قبل أيام قليلة، لم يفقد المهاجم الجابوني بريقه داخل منطقة الجزاء، ليواصل صناعة الفارق بقميص ديبورتيفو لاكورونيا رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم و17 هدفًا خلال 29 مباراة في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، مقدمًا نموذجًا حيًا للمهاجم القناص الذي لا يعرف الاستسلام مهما تعددت العثرات.