"من فضلك لا تتركنا" .. وزيرة الرياضة الفرنسية تتوسّل لمبابي للبقاء في باريس

مبابي مرشح للرحيل عن باريس سان جيرمان ولكن الجميع يطالبه بالبقاء

ضمت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيو صوتها إلى صوت المطالبين ببقاء النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان وتوقيع عقد جديد معه.

ومؤخرًا، ارتفع سهم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مرة أخرى على خلفية الهاتريك المذل في دوري أبطال أوروبا في شباك برشلونة على ملعب كامب نو.

ومع اقتراب نهاية عقده والحديث عن احتمالية رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري، يبدو أن هناك أصوات داخل حكومة البلاد تريده ألا يرحل.

من بين هؤلاء كانت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيو والتي طالبت كيليان مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 بالبقاء ضمن صفوف دوري البلاد.

وقالت في رسالة لمبابي: "نحن بحاجة إليك، يحتاجك الجمهور ويريدك أن تظل هنا، ويحتاجك باريس سان جيرمان كذلك كونك أحد أهم لاعبيه على الإطلاق"

وأضافت: "ويحتاج شبابنا إلى نماذج يحتذى بها وأمثلة للبحث عنها كذلك، من فضلك لا تتركنا، ابقَ هنا في فرنسا، الجميع في البلاد يريدك أن تظل هنا ولا ترحل"

كواليس جلوس مالك ليفربول للتفاوض مع مبابي

تجدر الإشارة إلى أن عقد مبابي الحالي مع باريس ينتهي في صيف 2022 وسط محاولات مكثفة من إدارة ناصر الخليفي للتمديد لمدة طويلة.