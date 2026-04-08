من غير المرجح تفعيل خيار الشراء بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لجاك غريليش: إيفرتون لا يزال متفائلاً

أفادت صحيفة «ذا أثليتيك» أن إيفرتون لن يمارس على الأرجح خيار الشراء البالغ 50 مليون يورو المنصوص عليه في عقد إعارة جاك غريليش. ومع ذلك، فإن النادي الليفربولي يرغب بشدة في الاحتفاظ بصانع الألعاب الإنجليزي، وسيدخل في مفاوضات جديدة مع مانشستر سيتي هذا الصيف.

كان المهاجم، الذي انتقل من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي في صيف 2021 مقابل حوالي 117.5 مليون يورو، يرغب في الحصول على مزيد من الدقائق في الملعب استعدادًا لكأس العالم القادمة بعد فترة مخيبة للآمال مع "السيتي".

وقد قدم له إيفرتون هذه الفرصة واستعاره الصيف الماضي. كانت الأشهر الأولى لغريليش في ليفربول إيجابية. لعب الإنجليزي البالغ من العمر 30 عامًا 22 مباراة مع الفريق الذي يحتل حاليًا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خلال ذلك هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة. وبدا أن متعة اللعب عادت تمامًا إلى غريليش.

لكن في أوائل فبراير، أعلن جريليش أنه أصيب بكسر إجهادي في قدمه ولن يشارك في بقية الموسم. لعب آخر مباراة له في منتصف يناير ضد فريقه السابق أستون فيلا.

ليس من المفاجئ أن إيفرتون لن يمارس خيار الشراء. فقد بدا المبلغ المطلوب غير واقعي بالفعل، ومع إصابة اللاعب الدولي الذي خاض 39 مباراة دولية، يبدو أن إيفرتون لا يرغب في تحمل هذا الخطر على الإطلاق.

ومع ذلك، أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" أن إيفرتون يبحث عن حل وسط، ومن المتوقع إجراء مفاوضات جديدة في نهاية الموسم، حيث من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن فترة إعارة جديدة أو انتقال نهائي.

ووفقًا للمصدر الإعلامي، فإن إيفرتون يحدوه أمل كبير في أن نرى جريليش مرة أخرى يرتدي قميص «التوفيز» الأزرق الموسم المقبل، لا سيما وأن اللاعب الإنجليزي أبدى استمتاعه الشديد بوقته في إيفرتون. كما يُعد المدرب ديفيد مويس عاملاً مهمًا في هذا الصدد، حيث تربطه به علاقة وثيقة.

وكان من المثير للاهتمام أن المهاجم، الذي يلعب أيضًا في خط الوسط، اختار البقاء في إيفرتون لإكمال فترة إعادة التأهيل. عادةً ما يعود اللاعب المعار إلى ناديه الأصلي، لكن هناك شعور سائد بأن جريليش سعيد ويرغب في رد الجميل لإيفرتون على استمرار النادي في دعمه.