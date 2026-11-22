لم يكن أشد المتفائلين من جماهير ميلان يتوقع أن يتحول الفرنسي أدريان رابيو من صفقة لتدعيم خط الوسط إلى القائد الفعلي لمنظومة الهجوم في سان سيرو، ومعادلة رقم تاريخي ظل صامدًا لأكثر من عقدين من الزمان بل والتفوق عليه.

نجح رابيو في دخول تاريخ الروسونيري من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب وسط في صفوف الفريق يساهم في تسجيل أو صناعة هدف واحد على الأقل خلال سبع مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، ليعادل بذلك السلسلة الذهبية التي حققها النجم البرازيلي كاكا في عام 2004.

وبدأت هذه السلسلة الاستثنائية في سبتمبر الماضي أمام لاتسيو، واستمرت دون توقف أمام ليتشي وساسوولو وأتالانتا وإنتر وجنوى، قبل أن تكتمل أمام فروسينوني بصناعته لهدفين حاسمين أكدا تفوقه الفني والبدني في وسط الملعب.

تحول جذري في الأرقام والاستمرارية

تكشف لغة الأرقام عن طفرة هائلة في مردود النجم الفرنسي مقارنة بموسمه الأول مع الفريق، فبعد أن احتاج إلى 29 مباراة كاملة في الدوري خلال الموسم الماضي ليصل إلى 10 مساهمات تهديفية، تمكن هذا الموسم من كسر هذا الحاجز في أول 10 مباريات فقط شارك فيها.

ويمتلك رابيو حاليًا 11 مساهمة في الدوري الإيطالي بواقع خمسة أهداف وستة تمريرات حاسمة، ليصبح اللاعب الأكثر جلبًا للنقاط لفريقه في المسابقة، متفوقًا في فاعليته الهجومية على مهاجمين صريحين في المسابقة.

وبينما يتركز الاهتمام الإعلامي عادة على الأسماء الرنانة في وسط الملعب مثل لوكا مودريتش، يتولى رابيو المهمة الأصعب بالربط السريع بين الدفاع والهجوم والوصول الدائم إلى منطقة جزاء المنافسين في التوقيت المثالي.

نقطة تحول بعد صيام طويل

تزداد قيمة هذا التوهج عند النظر إلى نهاية الموسم الماضي، حين عانى اللاعب من تراجع واضح في الأرقام وصام عن التسجيل أو الصناعة في فترات طويلة امتدت لسبع جولات متتالية في ختام المسابقة.

لكنه عاد بعد مشاركته الصيفية في كأس العالم 2026 بعقلية مختلفة تمامًا، ليتحول من لاعب يكتفي بالأدوار التقليدية في وسط الملعب إلى ماكينة أهداف وصناعة لا تتوقف، بل ونجح في تجاوز أزمة إصابته العضلية في أكتوبر الماضي والعودة مباشرة للتسجيل أمام إنتر والصناعة أمام جنوى وفروسينوني دون أي تأثر في النسق.

بيت القصيد

أثبت أدريان رابيو أن الاستمرارية والفاعلية أمام المرمى لم تعودا نقطة ضعف في مسيرته، بل تحول إلى المحرك الأول لانتصارات ميلان والورقة الرابحة التي لا غنى عنها في سباق المنافسة على المربع الذهبي، ليكتب فصلاً جديدًا في مسيرته بألوان الروسونيري يضعه جنبًا إلى جنب مع أساطير النادي.