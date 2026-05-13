من صمم كأس كأس العالم لكرة القدم؟

ستتنافس دول من جميع أنحاء العالم على رفع كأس كأس العالم لكرة القدم عندما تنطلق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف. وقد رفع الكأس العديد من القادة الأسطوريين، وهو كأس له قصة تاريخية رائعة.

وقد كانت هناك عدة إصدارات مختلفة من الكأس، ولكن ما هي القصة وراء كأس الفيفا الذهبي؟ هنا، تلقي GOAL نظرة على التاريخ الطويل للكأس وكيف تغير على مر السنين.

من صمم كأس كأس العالم FIFA؟

صمم كأس العالم الحالي سيلفيو غازانيغا، وهو صائغ ونحات إيطالي اشتهر بلقب "سيد الكؤوس" بسبب ابتكاره لقطع فضية أخرى بما في ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

عندما حصلت البرازيل على حق الاحتفاظ بكأس جول ريميه - الكأس الذي كان يُستخدم سابقًا في بطولات كأس العالم للرجال - لفوزها الثالث في عام 1970، تلقت الفيفا 53 اقتراحًا لتصميم نسخة جديدة من الكأس الذهبي. ابتكر غازانيغا تصميمًا أسطوريًا يصور رياضيين يرفعان الكرة الأرضية، لكن النحات اضطر إلى أخذ نموذج بلاستيكي لعرضه على الفيفا خوفًا من ألا يُفهم المخطط دون توضيح بصري. نجح الأمر وتم اختيار مسودته من بين العديد من المقترحات الأخرى.

ووصف غازانيغا نهجه قائلاً: "لإنشاء رمز عالمي يتعلق بالرياضة والانسجام في الرياضة العالمية، استلهمت من صورتين أساسيتين: صورة رياضي منتصر وصورة العالم. أردت أن أخلق تمثيلاً ديناميكياً لإنجاز يمكنه التعبير عن الانسجام والبساطة والسلام في آن واحد.

"يجب أن يتسم العمل بخطوط واضحة وجريئة، وأن يعكس ابتهاج لاعب كرة القدم الفائز – ذلك الرجل الذي غيّرته ضخامة انتصاره – ولكن دون غرور "الإنسان الخارق". هذا البطل الرياضي الذي يحتضن العالم بين ذراعيه، يجسد القوة اللازمة لتقديم التضحيات يومًا بعد يوم مع زملائه في الفريق، والخصائص العالمية للرياضة مثل الالتزام والحرية."

تم تسليم الكأس لأول مرة إلى ألمانيا الغربية تقديراً لنجاحها في كأس العالم 1974، وهي مستخدمة منذ ذلك الحين. توفي غازانيغا في عام 2016 عن عمر يناهز 95 عاماً، وعلى الرغم من أنه لم يستفد مالياً من كأس العالم أبداً، حيث لا تزال الفيفا تمتلك حقوق الصورة، إلا أنه تمكن من العثور على المزيد من العمل ومواصلة مسيرته المهنية بنجاح.

وفي كلمة ألقاها عند وفاته، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "كأس العالم هو كأس أسطوري بالنسبة للاعبين ولجميع عشاق كرة القدم. سنكون ممتنين له إلى الأبد".

ما الذي يمثله تصميم كأس العالم؟

إن رمزية كأس العالم واسعة النطاق، لكن الموضوع الرئيسي هو انتصار أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. تقول الفيفا إن الكأس مصمم لالتقاط لحظة الانتصار مع رفع العالم فوقهم، بينما يمثل المقبض الملتوي في الأسفل ثقافة كرة القدم الديناميكية والمتغيرة باستمرار. ترتفع القاعدة بشكل حلزوني وتمتد إلى العالم، مما يمثل الطبيعة العالمية لكرة القدم.

وعن المعنى الذي يمثله الكأس بالنسبة له، أضاف غازانيغا: "من خلال تصوير لاعبين يرفعان ذراعيهما، أردت أن أحتفي بلحظة الفرح وإثارة النصر. الكرة الموجودة في الأعلى مصممة بنقوش بارزة تعكس صور القارات. وهذا يرمز أيضًا إلى كرة القدم والعالم، والخطوط التي تظهر بين اللاعبين المتطابقين تعبر عن طاقة الرياضة. السطح الخشن بين الشكلين المتقابلين على الكأس يعبر عن شدة وحيوية وطاقة وروح المنافسة في كرة القدم."

بالنسبة للاعبين والمدربين الذين يضعون أيديهم على الكأس، فإنه يمثل القمة المطلقة في مسيرتهم المهنية. شبّه ليونيل ميسي، الذي حقق أخيراً النصر مع الأرجنتين في عام 2022، تلك اللحظة بشعور إنجاب الأطفال، واصفاً إياها بأنها "مميزة للغاية وعظيمة لدرجة أن كل ما يليها يبدو ضئيلاً".

لا توجد أعلام أو شارات أو إشارات إلى أي دولة على الكأس. وبدلاً من النظر إليه على أنه انتصار فردي أو وطني، ينصب التركيز على أن هذا الإنجاز هو إنجاز إنساني.

مما يتكون كأس كأس العالم؟

يتكون تصميم غازانيغا من ذهب عيار 18 قيراطًا، ويبلغ ارتفاعه 36.8 سم ويزن حوالي 6.1 كيلوغرام. يتباين لون الذهب مع طبقتين من المالاكيت الأخضر في القاعدة، في حين أن الجزء الداخلي للكأس مجوف لضمان ألا يكون ثقيلًا جدًا على أي شخص محظوظ بما يكفي لرفعه عاليًا.

تبلغ قيمة الكأس حوالي 20 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني) بفضل الذهب المستخدم فيه والهالة العامة التي يحيط بها. وتبلغ تكلفة صنعه حوالي 50,000 إلى 200,000 دولار (37,000 إلى 150,000 جنيه إسترليني)، اعتمادًا على قيمة الذهب في أي وقت معين.

ومع ذلك، لا تحصل الدول الفائزة على الكأس الأصلي. بل تُمنح نسخة مطلية بالذهب، بينما تحتفظ الفيفا بالكأس الأصلي.

من صمم كأس العالم السابق؟

صمم النحات الفرنسي أبيل لافلور كأس جول ريميه. وقد مُنحت هذه الكأس للبلدان الفائزة منذ البطولة الأولى عام 1930 وحتى فوز البرازيل عام 1970، وكان اسمها الأصلي ببساطة "النصر" حتى أعيدت تسميتها تكريماً لرئيس الفيفا جول ريميه عام 1946. الكأس مصنوعة من الفضة الاسترلينية المطلية بالذهب مع قاعدة من اللازورد تم استبدالها لاحقاً بالرخام.

يتميز التصميم بشخصية نيكي المجنحة، إلهة النصر في اليونان القديمة، ويبلغ ارتفاعه 35 سنتيمتراً ويزن 3.8 كيلوغرامات.

سُرق الكأس مرة واحدة في الفترة التي سبقت كأس العالم 1966 في إنجلترا، لكن كلبًا من فصيلة بوردر كولي أبيض وأسود يُدعى بيكلز استعاد الجائزة، التي كانت ملفوفة بورق جرائد، من شجيرة في جنوب لندن.

ومع ذلك، سُرق الكأس للمرة الثانية في عام 1983 ولا يزال مفقودًا حتى يومنا هذا، حيث تم تقديم نسخة طبق الأصل منه إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في عام 1984.