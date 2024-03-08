من سيمثل الإمارات في بطولة الفرق الرباعية الفريدة لكرة القدم في ألمانيا؟

نهائيات "ريد بُل فور 2 سكور" في دبي هاربر الأحد

للسنة الثانية على التوالي، تحتضن الإمارات العربية المتحدة بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" التي تجمع فرقًا لكرة القدم من أربعة لاعبين على ملاعب صغيرة. وتشكّل البطولة في الإمارات إحدى محطات السلسلة العالمية التي تعود هذا العام لتتيح للاعبين هواة من مختلف بقاع الأرض إبراز مهاراتهم في إطار منافسات تخضع لقوانين فريدة، تعزّز نمط اللعب السريع والشيّق.

وشهدت الإمارات العربية المتحدة سلسلة مكثّفة من ثماني مراحل تصفية امتدّت حتى يوم الأربعاء 6 مارس، وأقيمت في أم القيوين وعجمان والعين وأبوظبي والشارقة وراس الخيمة ودبي، متيحةً لهواة كرة القدم إبراز مهاراتهم وفق صيغة مميّزة من ريد بُل. وتتجه الأنظار الآن إلى النهائي الوطني الذي يقام عند الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد 10 مارس في دبي هاربر، أحد أبرز المواقع الحيوية في المنطقة، برعاية مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع شركة أرادَ الرائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة.

وسيكون رياضي ريد بُل، نجم كرة القدم الإماراتي يحيى الغساني، أحد أبرز وجوه النسخة الثانية من البطولة. وهو سيحضر المنافسات إلى جانب رياضي آخر مميّز من ريد بُل، بطل العالم لكرة القدم الحرة سيان غارنييه. كذلك سيطبع الحدث للمرة الأولى وجود صانع محتوى كرة القدم الإماراتي الشاب الذي يحظى بملايين المتابعين خالد العباسي، وعدد من كبار صانعي المحتوى على هذا الصعيد في المنطقة من بينهم المصري عمرو نصوحي والسعودي بشار عربي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وترتكز البطولة على منافسات في كرة القدم لفرق من أربعة لاعبين (4 ضد 4) مع لاعب احتياط، مع مشاركين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً. وتختلف "ريد بُل فور 2 سكور" عن بقية المسابقات الكرويّة بقوانينها الخاصة التي تزيد من مستوى الحماسة والتشويق، من خلال احتساب هدف مزدوج، أي اعتبار كل هدف يُسجّل بمثابة هدفَين، في الدقيقة الأولى والدقيقة الأخيرة من المباريات التي تمتدّ على عشر دقائق. وليس هنالك من استراحات أو حراس مرمى، بل حاجة دائمة للتسجيل خصوصاً في الأوقات المصيرية.

وإلى جانب الصيغة المميّزة لمبارياتها التي تجعلها ممتعة للاعبين والجمهور على حد سواء، ستشكل الجائزة الكبرى حافزاً كبيراً للفرق المحلية، نظراً إلى أن الفائزين في النهائي الإماراتي سيحظون بسفرة تشمل التكاليف كافة إلى ألمانيا لتمثيل البلاد في البطولة العالمية التي يحتضنها نادي "آر بي لايبزيغ" في وقت لاحق من هذا العام. وسيواجه الأبطال من الإمارات فرقاً فائزة في بلدان عدة، بهدف حصد لقبِ النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل فور 2 سكور".

والجدير بالذكر أن متابعة المباريات مفتوحة أمام الجمهور ومجانيّة، بحيث سيُتاح لجميع عشاق كرة القدم التوجه إلى دبي هاربر، وتشجيع فرقهم المفضّلة والاستمتاع بالمنافسات بصيغتها المميّزة واكتشاف فلسفة ريد بُل الفريدة "باور فوتبول".