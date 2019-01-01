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الدوري الإنجليزي الممتاز

من ركلة جزاء.. هازارد يشارك في هدفه رقم 200 في مسيرته

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Getty Images
هازارد يشارك في هدفه رقم 200 من ركلة جزاء مابين تشيلسي وليل

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

وصل النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى الهدف رقم 200 في مسيرته الكروية، وذلك ما بين التسجيل والصناعة بقميص تشيلسي وليل الفرنسي.

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وسجل هازارد هدف فريقه الثاني في شباك نادي هادرسفيلد تاون، وذلك في المباراة التي أقمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من البريميرليج.

وبهذا الهدف، وصل إيدين هازارد إلى الهدف رقم 200 على مستوى التسجيل والصناعة، سواء بقميص تشيلسي أو بقميص ليل الفرنسي.

وسجل إيدين هازارد خلال مسيرته 114 هدفًا، وهو رقم مميز خاصة وأنه عانى من تهميش أدواره في وسط ملعب الخصم مع كونتي ومورينيو.

أما على مستوى الصناعة فقد ساهم هازارد بصناعة 86 هدفًا خلال مسيرته، وهو رقم قريب من عدد الأهداف التي سجلها مما يوضح مشاركته مع زملائه ونجاعته على المرمى في نفس الوقت.

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يذكر أن إيدين هازارد يحتل صدارة هدافي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 11 هدفًا.  

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