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من خصوم إلى مشجعين .. لاعبو أستراليا يصطفون لالتقاط الصور مع ميسي!

جول العربي
8:52 م غرينتش+2 4‏/12‏/2022
Lionel Messi gfx
هزيمة بمباراة من ميسي وفوز بصورة معه

اجتمعت مجموعة من لاعبي أستراليا عقب انتهاء مباراتهم مع الأرجنتين بالدور ثمن النهائي، أمام غرف تبديل الملابس، منتظرين النجم ليونيل ميسي.

بينما كان مشجعو الأرجنتين يتركون ملعب المباراة، انتظر لاعبوا أستراليا ميسي، أمام غرفة تبديل الملابس حاملين هواتفهم من أجل التقاط صورة تذكارية معه.

ونشر موقع "SportsBilbe" صورًا لنجوم أستراليا أثناء انتظار ميسي لالتقاط الصور معه، رغم خسارة المباراة وتوديع كأس العالم وتسجيل البرغوث في شباكهم.

ونجحت الأرجنتين في العبور إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز، كما رفع ميسي رصيده بتسجيل الأهداف بكأس العالم إلى 9 أهداف متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا.

وظهر ميسي بأداء رائع في المباراة حيث عقب المباراة علق ريو فيردناند عبر بي بي سي على مستواه بقوله:" لقد قدم أفضل أداء فردي رأيناه في كأس العالم بمسافة ميل واحد".

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