من جرونينجين إلى ميرسيسايد: كيف تغلب فان دايك على مرض يهدد حياته ليصل لقمة النجومية؟

رفضه أياكس لأنه دون المستوى، وكتب وصيته بعد أن أصابه مرض خطير!

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

في سن الـ18 عامًا، قام فيرجيل فان دايك برحلة طولها 160 ميلاً من مدينة بريدا الهولندية إلى الشمال وتحديدًا إلى جرونينجين، وهي رحلة بدأت معها رحلة أخرى نحو النجومية بالنسبة لأحد أفضل المدافعين في العالم إن لم يكن أفضلهم خلال كتابة هذه السطور.

يقول هانز نيلاند مدرب جرونينجين «كان هذا في عام 2010. لم يكن محترفًا في ناديه السابق فيليم، كان لاعبًا هاويًا ولم يتم منحه أي عقد احترافي. لقد تم اكتشافه خلال مباراة لفريق الأكاديمية».

أضاف «منحناه عقدًا صغيرًا، 1500 يورو في الشهر، وجلبنا له شقة، ولم يكن لديه سيارة في السنة الأول. بصراحة، لا أعرف ماذا كان سيحدث لو لم نحصل على خدماته».

لم يكن نادي فيليم النادي الوحيد الذي قلل من شأن موهبة فيرجيل، فبعد موسمين في جرونينجين انتقل إلى سلتيك في صفقة بقيمة 2.8 مليون جنيه إسترليني، لكن بعد أن تم رفضه من عملاقي هولندا أياكس وأيندهوفن لأنه «دون المستوى» بحسب وجهة نظرهم.

ويقول نيلاند عن ذلك «لقد كان سلتيك النادي الوحيد الذي آراد ضمه. التقينا في فندق هيلتون في أمستردام، وكنا نأمل في الحصول على مبلغ 5 ملايين. في ذلك الوقت اتصل بي مارك أوفر مارس من أياكس، وطلب رأيي من الأفضل فان دير هورن أم فان دايك؟ بالنسبة لي كانت الإجابة واضحة للغاية».

أياكس لم يلتفت لرأي نيلاند، وفضل التعاقد مع فان دير هورن، الذي يلعب حاليًا مع سوانسي سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بدلاً من فان دايك.

أزمات أسرية وصحية هددت مسيرته!

بعيدًا عن الملاعب عاش فان دايك حياة صعبة على المستوى الأسري بعد انفصال والدته عن والده، لكنه لا يزال قريبًا جدًا من والدوته روبي، لكن العلاقة بينه وبين والده مقطوعة منذ فترة طويلة، وهذا هو السبب الذي جعله يكتب اسم «فيرجيل»على قميصه من الخلف وليس فان دايك.

في سنوات مراهقته، عمل كغاسل أطباق في بريدة مقابل مصروف الجيب ومساعدة والدته.

وخلال فترة وجوده مع جرونينجين عانى فان دايك من أزمة صحية حادة كادت تهدد حياته وليس مسيرته فقط.

ويتذكر مدربه السابق بيتر هويسترا تلك الأزمة فقال «بدا الأمر كأنفلونزا في البداية. ثم تم نقله إلى المستشفى. كان في العناية المركزة، واكتشف أن فان دايك يعاني من التهاب الزائدة الدودية والتهاب الصفاق ومشاكل في الكلى».

ويقول فان دايك عن تلك الأزمة «أسوأ السيناريوهات كانت تدور حول رأسك. صليت أنا وأمي وناقشت السيناريوهات المحتملة. في مرحلة ما كان علي أن أوقع بعض الأوراق، بمعنى أصح كنت أكتب وصية!».

ولكن كما يقول المثل «يولد الرجال من رحم المعاناة» ولد فان دايك كأحد أفضل المدافعين في العالم، وأحد أهم أسباب منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.