من جديد .. لاعب دنماركي يسقط في الملعب ويستيقظ في المستشفى!

وسام أبو علي آخر ضحايا الأزمات الصحية داخل الملاعب!

تعرض اللاعب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي لأزمة صحية خلال مباراة فريقه فينديياسيل في الدرجة الثانية ضد لونبي.

اللاعب سقط في أرض الملعب مغشيًا عليه وتدخل فورًا الفريق الطبي من أجل تقديم الإسعافات له، لكن دون فائدة.

وعلى الفور تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج المناسب وإنقاذه من الموت المحتوم بعد أن أكد الأطباء أنه يعاني من مشكلة قلبية.

بقى اللاعب في المستشفى لساعات قبل أن يستيقظ ويعبر عن صدمته لأن آخر ما كان يتذكره هو وجوده في أرض الملعب مع زملائه.

المباراة تم إيقافها في البداية بعد ذلك تم إلغاؤها وسيتم تحديد موعد آخر لها في ظل الأحداث التي وقعت.

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وقال اللاعب: أريد أن أشكر كل من أخذ من وقته ليطمئن علي، شكرًا لصلاوتكم ودعواتكم، من المذهل بالنسبة لي أن أستيقظ في وسط كل ذلك الدعم".

وأردف: "التجربة بأكملها بمثابة صدمة بالنسبة لي، لكن بالرغم من ذلك فأنا في حال جيد بالنسبة للظروف وأتعافى بشكل معقول".

وتعد حالة وسام هي الثالثة أو الرابعة في الموسم الجاري بالملاعب الأوروبية، بعد أن افتتح كريستيان إريكسن مشاكل القلب في الملاعب في كأس الأمم الأوروبية الماضية.

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