من جديد .. فاييخو إلى غرناطة على سبيل الإعارة

ريال مدريد لن يستعيد لاعبه المعار

قرر ريال مدريد عدم استعادة مدافعه الشاب خيسوس فاييخو في ظل رغبته في استعادة بعض المعارين والتخلص من آخرين من أجل الأموال.

ورحل أشرف حكيمي عن الفريق الملكي إلى إنتر الإيطالي، وفي نفس الوقت يبدو ريجيلون على بعد خطوات من الانتقال إلى صفوف أحد الأندية الإيطالية.

أما بخصوص فاييخو، فإن ريال مدريد لن يبيعه، ولن يستعيده كما فعل مع مارتن أوديجارد، ولكنه سيتركه معارًا لغرناطة الموسم المقبل أيضًا.

المزيد من الفرق

وحسب صحيفة ماركا فإن خيسوس فاييخو سيلعب مع غرناطة لموسم واحد على سبيل الإعارة، حيث أن رغبة اللاعب لعبت دورًا مهمًا في ذلك.

رغبة النادي واللاعب جعلت ريال مدريد يوافق على ذلك، حيث أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويبدو أن الاتفاق بين ريال مدريد وغرناطة قد اكتمل حول فاييخو، لذا من الممكن أن نشاهد المدافع الشاب كصفقة جديدة للنادي الأندلسي.

سيتيين على خطى فالفيردي .. حتى لا يلحق بهما المدرب القادم

يذكر أن ريال مدريد لن يقوم بأي تعاقدات كبرى خلال هذا الصيف حسب تصريحات رئيسه فلورنتينو بيريز ومدربه زين الدين زيدان.