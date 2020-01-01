من جديد .. برشلونة يعلن عودة ديمبيلي لقائمة الإصابات

نادي برشلونة يعلن بشكل رسمي عن تعرض عثمان ديمبيلي للإصابة في عضلات الساق.

أعلن نادي برشلونة عن تعرض لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي للإصابة خلال مواجهة الفريق بالأمس أمام قادش في الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للنادي قبل قليل، لم يوضح من خلالها فترة غياب النجم الشاب.

وكتب النادي في البيان: "الفحوصات التي أجريت اليوم الأحد للاعبنا عثمان ديمبيلي أثبتت تعرضه لتمدد في عضلات القدم".

المزيد من الفرق

ليفاندوفسكي: لن يأتي مثل ميسي إلا بعد 100 عام

وأضاف: "بسبب تلك الإصابة لن يتواجد اللاعب في تدريبات الفريق المقبلة أو المباريات، وعودته تتوقف على مدى استجابته للعلاج".

وكان ديمبيلي قد شارك أساسيًا في مواجهة برشلونة بالأمس أمام قادش في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني والتي خسرها الفريق بهدفين لهدف.

وتعرض اللاعب لإصابة في الكتف قبل أيام أمام أتلتيكو مدريد لكنه تحسن ونجح في الظهور بشكل جيد مؤخرًا.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد غاب معظم الموسم الماضي عن برشلونة بسبب الإصابة وعاد لتوه للمشاركات مع بداية الموسم الجديد.