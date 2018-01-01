من بوابة كريسيوما البرازيلي.. مايكون يعود من الاعتزال في قرار مفاجئ

مايكون يعود لممارسة كرة القدم من جديد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية مايكون دوجلاس إلى الملاعب مرة أخرى في قرار مفاجئ، وذلك بعد مرور 12 شهرًا منذ اعتزاله كرة القدم. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وكان مايكون دوجلاس الذي لعب لإنتر ميلان وروما ومانشستر سيتي وجالطا سراي قد أعلن العام الماضي اعتزال كرة القدم، وذلك بعد وصوله لعامه السادس والثلاثين.

وفي خبر مفاجئ، أعلن مايكون عودته للممارسة كرة القدم مرة أخرى بعمر السابعة والثلاثين، وذلك عبر بوابة نادي كريسيوما البرازيلي.

ووقع مايكون دوجلاس صباح اليوم الأربعاء عقدًا مع نادي كريصيوما لمدة عام واحد قابل للتجديد، على أن يلتحق بالفريق بداية من الموسم الجديد.

وكان مايكون قد توج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الذهبية، أهمها لقب كأس القارات مع المنتخب البرازيلي في 2009، ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلانو في 2010.