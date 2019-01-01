من بداية للنسيان لأستاذ الواقعية .. كيف فعل إيمري ذلك؟

رغم البداية غير المُبشرة على مستوى النتائج، والدعم غير الكافي في الميركاتو الصيفي، إلا أن المدرب الإسباني أوناي إيمري، يُثبت من مباراة لأخرى، أنه يدشن مشروعه مع آرسنال على أكمل وجه، بأداء مُتزن ونتائج فاقت توقعات أكثر المتفائلين بنجاحه في موسمه الأول بعد حقبة الأستاذ آرسن فينجر.

اعتقد البعض أن الفريق سيتعرض لهزة عنيفة بعد فينجر، وما عزز هذا الاعتقاد، خسارة إيمري في أول مباراتين أمام حامل اللقب مانشستر سيتي والعدو اللندني تشيلسي، لكن مع الوقت، تحسن الأداء قبل النتائج، وظهرت بصمة المدرب في التطور الواضح في أداء بعض اللاعبين، خصوصًا فيما يتعلق بأدوارهم الهجومية، مثل الظهيرين كولاسيناك وهيكتور بيرين.

كان يُعاب على مدرب إشبيلية الأسبق، حذره الشديد، باللعب دومًا ببير إيمريك أوباميانج بصفة أساسية، وألكسندر لاكازيت على مقاعد البدلاء، فقط كان يستعين بالأخير في الأوقات الصعبة في الأشواط الثانية، هذا بخلاف حقل التجارب، الذي أجراه في وسط الملعب، باللعب تارة بالمغربي الأصل جوندوزي بجانب توريرا وتشاكا، وتارة يعتمد على مخيتاريان وأوزيل بجانب تشاكا كلاعب "box to box" أحيانًا، وغيرها من الاختيارات التي قادته في النهاية للتعلم من أخطائه.

واحدة من أهم الأخطاء التي تعلم منها واستفاد منها مؤخرًا، اللعب بثنائي الهجوم الناري لاكازيت وأوباميانج معًا، بجانب توظيف أوزيل بشكل صحيح، ومعه عودة رامسي لمستواه الذي كان عليه في موسم 2013-2014، عندما كان نجم الفريق الأول، والشيء الأهم على الإطلاق، أنه نجح فرض المنظومة الجماعية على الأداء الفردي، بحيث لم يَعد يشعر أي مشجع بغياب أي لاعب.

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في مباراة القمة الأسبوع الماضي ضد مانشستر يونايتد، لم يشعر أحد بغياب القلب النابض توريرا، غاب بداعي الإيقاف، ومع ذلك، بدأ بالثلاثي تشاكا كلاعب ارتكاز وبجانبه رامسي وعلى اليمين مايتلاند واليسار كولاسيناك، وأمامهم مسعود أوزيل، كلاعب صانع ألعاب بأدوار مُعينة أمام لاكازيت وأباميانج، ويُحسب له أنه لم يبدأ بجوندوزي، ليُعطي أكثر من رسالة للاعبين، مفادها أن الأفضل فقط هو من سيلعب في التشكيلة الأساسية.

هي نفسها الرسالة التي قرأها أوزيل في كثير من الأوقات هذا الموسم، عندما تّحول فجأة لصديق مُقرب من مقاعد البدلاء، في الوقت الذي كان يثق فيه في أيوبي وجوندوزي، وأمر كهذا، صب في مصلحة الفريق، ليس فقط لاحتدام المنافسة بين اللاعبين في كل المراكز، بل لثقة الجميع واقتناعهم بأن الأفضل هو من سيحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

من الأمور التي يستحق إيمري إشادة خاصة عليها، وصوله لكلمة السر، ومعالجة مشاكله في مبارياته أمام الفرق الكبيرة بالذات، لا يُخاطر بالهجوم من أجل الهجوم، كما كان يفعل في مبارياته في النصف الأول، وأيضًا في فترة التخبط الأخيرة في بداية العام الجاري، الآن، يلعب بنموذج وإستراتيجية قريبة الشبه من فلسفة كونتي مع تشيلسي في موسمه الأول.

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الآن. أصبح آرسنال من أكثر الفرق التي تُجيد ضرب المنافسين بالهجمات المُرتدة، وهذا بفضل التوليفة السحرية، بتوظيف أوزيل في مكانه المُفضل، كرقم 10 دوره استلام الكرة قبل الدائرة، وتوزيعها من لمسة واحدة بشكل دقيق وسريع إما على الطرف للاكازيت أو أوبا، أو للظهير الذي يقوم بالدور الهجومي، حتى تشاكا وتوريرا، لا يتقدمان إلى الأمام إلى بحساب.

أضف إلى ذلك عنصر لا يُمكن غض النظر عنه، وهو وصول الفريق لقمة الانسجام والواقعية، لم يَعد بحاجة للوصول لمرمى المنافسين 5 أو 6 مرات لزيارة الشباك، لو نتذكر في بداية مشواره مع المدفعجية، كان إيمري يعتمد على الهجوم من على الأطراف بشكل زائد عن الحد، ورغم أنه كان يلعب بأوباميانج كمهاجم وحيد، إلا أنه كان يلعب بثلاثة خلفه من أصحاب النزعات الهجومية، وهو ما كان يُساعد الفريق في خلق فرص بالجملة، وفي نفس الوقت، كان يجلب مشاكل بالجملة، خصوصًا في المساحة والفراغات خلف الظهيرين على حد سواء.

لكن الآن، يلعب بثلاثة في خط الدفاع على طريقة الطليان في الثمانيات والتسعينات، وأيضًا رباعي وسط بنزعة دفاعية أكثر من الهجومية، وفي الأمام أوزيل لعمل توازن وربط مع ثنائي الهجوم، الذي أعطي إضافة هائلة في المباريات الأخيرة، وهذا الحذر الصحي الذي يبدو عليه آرسنال في الأسابيع القليلة الماضية، يؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن إيمري بدأ يكتسب خبرة الملاعب الإنجليزية، وبدأ يفهم قيمة الحذر ومدى أهمية الانضباط الدفاعي والتكتيكي في البريميرليج، ولو استمر على نفس النهج، الذي أثلج صدر المشجعين، بالخروج بشباك نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فلن يَخرج من المربع الذهبي بأي حال من الأحوال، على الأقل، سيبقى في مركزه الحالي الرابع.