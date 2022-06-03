من أهم المواهب في العالم .. ريال مدريد يقاتل لاقتناص جوهرة جديدة

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بمحاولة رسمية خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل دعم مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم القادم.

وقال موقع "MLSsoccer" الأمريكي، إن ريال يريد التعاقد مع جابرييل سلونينا حارس نادي شيكاغو فاير الذي يلعب بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وأوضح أن العرض الأول لريال تم رفضه، ومن المتوقع تقدم النادي الإسباني بعرض جديد لإقناع شيكاغو بالتخلي عن حارسه.

ماذا قال وكيل أعمال سلونينا؟

أعرب جيمي جارسيا وكيل اللاعب، عن تمنيه بتوصل جميع الأطراف لاتفاق نهائي، من أجل تحقيق حلم اللاعب بالانتقال لريال مدريد.

Chelsea and Wolverhampton are among clubs who have held talks for Gaga Slonina, but he's made it clear he wants to join Real Madrid.



"You cannot say no to Real Madrid," Garcia said.



Fire expecting another offer from Madrid. Slonina regarded among best teenage GKs in the world. https://t.co/Nn6OevFhks — Tom Bogert (@tombogert) June 2, 2022

وقال في تصريحات صحفية:"نتمنى أن يتفق شيكاغو مع ريال من أجل تحقيق حلم اللاعب بالانضمام للنادي الإسباني".

وأضاف:"مع كل الاحترام للأندية التي تحاول ضم جابرييل، من الصعب أن نقول لا لريال مدريد أبدًا".

من هو جابرييل سلونينا؟

يعتبر صاحب الـ18 سنة من أهم المواهب الشابة في حراسة المرمى على مستوى العالم وليس في الولايات المتحدة فقط.

ولعب جابرييل 13 مباراة مع شيكاغو فاير خلال عام 2022، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مناسبات بينما دخل مرماه 20 هدفًا.

ولا يعتبر ريال هو النادي الوحيد الذي يريد ضمه، حيث يواجه العملاق المدريدي منافسة شرسة من تشيلسي وولفرهامبتون.

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