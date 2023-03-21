من المدرب؟ شرط ليونيل ميسي الوحيد للتجديد مع باريس سان جيرمان!

الأرجنتيني يدرس كافة الخيارات

تبدو مسألة تجديد عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان أمرًا محاطًا بالكثير من الغموض خصوصًا قبل أشهر قليلة من انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

ليونيل ميسي الذي يمر الآن بفترة توقف دولي مع منتخب بلاده حيث يواجه التانجو كلًا من بنما وكوراساو وديًا، مستعد لسماع عروض التجديد ولكن من وجهة نظر مختلفة.

الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو قال لموقع "كوت أوفسايد" إن ميسي تلقى عرضًا بالفعل للتجديد من باريس سان جيرمان ولكنه يود الجلوس مرة أخرى بعد العودة من التوقف الدولي وسماع بعض التفاصيل عن مشروع الفريق الباريسي.

الصحفي الإيطالي يقول إن ميسي يرغب في معرفة من سيقود الفريق خلال الموسم المقبل وكذلك تشكيلة اللاعبين من أجل وضع أسس عريضة يحدد بناء عليها تجديده للنادي الباريسي أم لا.

وأكد الصحفي الإيطالي أن كل شيء الآن بيد ليونيل ميسي ووالده ووكيل أعماله في نفس الوقت خورخي ميسي.