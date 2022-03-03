"من الذي يشيطن النصر؟" .. جدل إعلامي حول تراجع أداء "العالمي"

يرى الإعلامي السعودي بدر الصقري أن نادي النصر لم يصب كامل تركيزه على الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وأن تركيز "العالمي" كان خارج الملعب فقط.

الصقري، وفي تصريحات أدلى بها في برنامج "شووت" عبر قناة "SSC" السعودية، تحدث عن وضع النصر الحالي، وإمكانية أن ينافس الفريق على لقب الدوري السعودي.

وقال الصقري: "كان بالإمكان أفضل مما كان، النصر خرج من الملعب من فترة طويلة جدًا، ولم يكن تركيزه داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "فريق يملك بهذه التوليفة وهذه الكوكبة الكبيرة جدًا من النجوم، لا يؤدي".

وردًا على أن تركيز النصر ينصب على الدفاع عن حقوقه قال الصقري: "الزميل منيف الحربي قال في الحلقة الماضية أن هناك بعض الأصوات الإعلامية التي تحاول شيطنة النصر، وأن النادي يدافع عن حقوقه".

ليرد الصقري: "النصر يدافع عن حقوقه، لكن من الذي يشيطن النصر؟ الإعلامي عندما خطأ يراه وينتقد كيانًا كبيرًا مثل النصر، هذه ليست شيطنة".

وأضاف: "العدو الحقيقي للنصر ليس التحكيم، بدليل خروج رئيس العالمي مسلي آل معمر قبل توليه رئاسة النادي ليقول إن النصر يعاني من عدو وهمي، وأن النادي يجب أن يركز داخل الملعب فقط".

وأكمل: "أسطورة النصر ماجد عبد الله قال أن النادي يتعرض مثل باقي الأندية للظلم التحكيمي، وأن الأمر لا يقتصر على الفريق وحده".

ليرد منيف الحربي: "عندي قناعة أن النصر يوجد به العديد من النواقص، هناك أخطاء في النصر نعم، لكن يوجد جهات إعلامية كثيرة تسعى لشيطنة النصر، وتصوير دفاعه عن نفسه بأنه يتهرب من مشاكله، وهذا لا يبرر الأخطاء التي يقع فيها الحكام، أو لجنة المسابقات في ترتيب المباريات".

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