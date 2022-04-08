من الأفضل بين مبابي وهالاند؟ داني ألفيس يجيب

يرى ظهير برشلونة المخضرم داني ألفيس أن مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند لا يستحق إنفاق الكثير من المال عليه، وأن الذي ينبغي أن يدفع فيه المال هو لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

هالاند ومبابي هما المطلبان الأبرز في العالم حاليًا، معظم أندية أوروبا الكبرى تتمنى الحصول على توقيع أي منهما في الصيف الجاري.

ألفيس يفضل مبابي

برشلونة يقال إنه مهتم بالثنائي، يتشارك هذا الاهتمام مع كل من مانشستر سيتي وريال مدريد، وعن هذا يقول ألفيس في تصريحات لصحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني: "مبابي لاعب أكثر كمالًا من هالاند في كافة أجزاء المباراة".. مضيفًا: "لن أصاب بالجنون من أجل هالاند، بكل صراحة لن أنفق الكثير من المال عليه لو كنت في مكان اتخاذ القرار، هذه الأموال سأنفقها في مبابي".

وأضاف: "إذا كنت تريد عمل استثمار ضخم عليك أن تقوم به على أفضل نحو، لو كان الأمر بيدي لراهنت على مبابي".

مبابي وهالاند يؤديان مستوى رائعا يجذب أنظار المهتمين بهما، فالفرنسي الدولي سجل 23 هدفًا وصنع 17 في 34 مباراة بكل البطولات، بينما سجل هالاند 19 هدفًا في 21 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.

مصيران معلقان

مصير مبابي متذبذب بين محاولات ريال مدريد لضمه بالمجان في الصيف، وتمسك باريس سان جيرمان بالوصول إلى صيغة تجديد تعاقد معه.

بينما هالاند مصيره معلق أيضًا وسط اهتمام بالغ من مانشستر سيتي، وكما ذكرنا في "جول" فإن النرويجي لا يملك شرطًا جزائيًا في عقده بـ 75 مليون يورو كما تقول أغلب وسائل الإعلام.

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