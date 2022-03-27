من أجل هالاند وليفاندوفسكي؟ برشلونة يقلل رواتب نجومه من جديد

كشفت تقارير إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في تخفيض أجور لاعبيه حتى يستطيع التعاقد مع الصفقات الجديدة التي يطمح النادي في ضمها.

وكان برشلونة قد ارتبط اسمه بلاعبين عدة، مثل إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الشاب، ومحمد صلاح أسطورة ليفربول الإنجليزي، ولاعب البافاري روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" فإن النادي الكتالوني يواجه العديد من المشاكل المالية، لم تحل بعد، وتطمح الإدارة لإيجاد الحلول قريبًا.

الاتفاقيات الجديدة

أشار التقرير إلى أن جوان لابورتا رئيس النادي يعمل في إنهاء صفقات تمول بعض الأموال إلى نادي برشلونة.

حيث كان فريق البلوجرانا قد اقترب من إبرام اتفاقيات مع "CVC"، فيما كان هناك طرح لبيع أجزاء من ستوديوهات برشلونة، لكن كل هذا لم يتحقق بعد.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من إمكاينة عمل تلك الصفقات، فإنها لن تكون كافية لإخراج الفريق من أزمته المالية حاليًا.

تخفيض الرواتب

من الحلول التي يفكر فيها النادي هي تخفيض الأجور، وتتجه الأنظار نحو ثلاثي برشلونة الكبير سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا، حيث يحصل اللاعبين المذكورين على ما يقارب من 100 مليون يورو سنويًا، بين الرواتب والأموال المؤجلة والمكافآت.

وينتظر ماتيو أليماني الكثير من العمل الشاق في هذا الصدد، حيث لم يخفض أي من الثلاثة رواتبهم، لكنهم قاموا بتقسيمه على السنوات المتبقية من عقدهم، وهي العملية التي ساعدت برشلونة في جلب الصفقات في الشتاء الماضي.

وأشار التقرير إلى ما فعله النادي الكتالوني مع المدافع أومتيتي، حيث اتفقت الإدارة مع الفرنسي على دفع القيمة المتبقية من عقد اللاعب لآخر سنة ونصف مستحقة له، على مدار 4 سنوات أخرى.

تجديد عقود الثلاثي

أوضح التقرير أن برشلونة قد يفكر في عمل نفس الطريقة المذكورة مع أومتيتي مجددًا مع الثلاثي الكبير في النادي.

ويعتقد أن الأمر سيكون سهلًا مع بوسكيتس الذي ينتهي عقده مع برشلونة في عام 2023، حيث يمكن تجديد تعاقده وتوزيع الأموال على مدار السنوات الجديدة.

لكن المشكلة تكمن في تجديد عقد بيكيه وألبا، حيث أن المدافع المخضرم ينتهي عقده في عام 2024، وسيبلغ بعد ذلك 37 عامًا، فلا يعتقد أن برشلونة سيكون بحاجة له بعد ذلك.

ويمتلك ألبا نفس المشكلة تقريبًا، حيث ينتهي عقده في عام 2024، رغم أن في حالته سيكون عمره 35 عامًا.

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