من أجل عيون الجماهير .. فليفعل فهد بن نافل كما فعل محمود الخطيب

طالب الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، الاقتداء بمحمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، في موقفه مع الجماهير بشأن كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

الهلال والأهلي والجزيرة ممثلو العرب في المونديال:

مونديال الأندية ينطلق في الثالث من فبراير المقبل، على أن ينتهي في 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الجزيرة الإماراتي في البطولة بصفته بطل الدوري المحلي بالبلد المستضيف، فيما تأهل الزعيم كونه بطل دوري أبطال آسيا، والأحمر يشارك بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستهل الفريق الإماراتي مشواره بمواجهة بيري التاهيتي، على أن يلاقي الفائز منهما الهلال في الدور الثاني.

أما الأهلي فيبدأ مشواره بمواجهة مونتيري المكسيكي، وحال عبوره سيواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

الأهلي يقدم عرضًا لجماهيره:

جمهور الشياطين الحمر اعتاد على الزحف خلف فريقه أينما ذهب، لذلك قررت إدارة الأهلي تقديم عرض خاص لتسهيل المهمة على الجماهير.

شركة الأهلي للخدمات الرياضية طرحت عرضًا بقيمة 21 ألف و600 جنيه مصري، يشمل عشرة أيام بالإمارات، وتذكرة دخول أول مباراة للفريق في المونديال، بجانب التأشيرة وتذكرة الطيران.

"فليفعل ابن نافل كالخطيب"

عرض النادي المصري راق للفريان، الذي ينتظر أن تقدم إدارة الهلال عرضًا خاصًا للجماهير، لحشدها خلف الفريق في البطولة العالمية.

وكتب الفريان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل القوة الزرقاء ستكون متواجده في أبو ظبي كما فعل النادي الأهلي المصري وقدم عروض لجماهيره في كأس العالم بأبو ظبي".

ثم نشر الإعلامي الرياضي صورة من العرض المقدم من القلعة الحمراء إلى الجماهير، معلقًا: "افهم يا فهيم".

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