من أجل رافينيا.. برشلونة يغدر بمهاجمه ويعرضه للبيع واللاعب يرد!

مهاجم البلوجرانا تم إبلاغه بالرحيل

برشلونة يجهز خططه من أجل حسم صفقة رافينيا، وهذه المرة سيكون ميمفيس ديباي أداة تمويل الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن برشلونة يتطلع لبيع المهاجم الهولندي الذي لم يستطع الحفاظ على انطلاقته الجيدة برفقة الفريق الموسم الماضي.

تشافي لم يعد يعتبر ديباي ضمن خططه للموسم المقبل، وعليه فإن برشلونة يطلب فيه 25 مليون يورو لتركه للرحيل.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سيكون أداة تمويل صفقة البرازيلي رافينيا، التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين برشلونة وتشيلسي في الأيام الأخيرة.

ديباي يبدو أنه يعرف ما يحاك ضده في برشلونة، وعليه فقد كتب على تويتر منذ أيام: "أرى كيف يتم التخطيط حولي هذه الأيام كلاعب كرة قدم، كل شيء جيد، الرب يريد لي ذلك، ولذلك أنا مفضل، طيلة حياتي لم أكن جيدًا بما فيه الكفاية لإرضاء الكل، لم أكن وفق متطلبات الجميع، ولم أملك الحق في التصرف كما أريد، وهذا ما يحدث حين تقرر أن تعيش بحرية".

لكن من المتوقع أن تكون النسبة التي يساهم بها بيع ديباي في صفقة رافينيا ضئيلة، لأن ليدز يونايتد يطلب فيه حدود 70 مليون يورو، بعد أن وصل عرض تشيلسي الأخير لهذا الرقم.

لكن بشكل عام سيكون التخلص من راتب ديباي (5 ملايين يورو سنويًا) إضافة إلى حرية تسجيل اللاعبين وتمويل صفقات أخرى للنادي، فائدة عائدة من بيع المهاجم الهولندي.

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