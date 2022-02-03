من أجل النصر والأهلي السعوديين .. جيسوس إلى الإمارات ولكن!

رغم أن الحديث طوال الفترة الماضية من خلال الإعلام السعودي عن كون الأهلي وحده هو من يفاوض البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الأسبق للهلال، إلا أن النصر أيضًا يبدو أنه دخل على خط المفاوضات.

الأهلي والنصر يبحثان عن تصحيح الأوضاع:

العالمي بعد بداية متعثرة في الموسم الجاري، استفاق مؤخرًا، حتى صعد لوصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

وخلال الميركاتو الشتوي المنقضي، تعاقد النصر مع الأوروجوياني جوناثان رودريجيز قادمًا من نادي كروز آزول المكسيكي.

لكن ورغم الاستفاقة إلا أن الجمهور لا يزال لديه بعض التحفظات على قيادة المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو للفريق.

على الجانب الآخر في الراقي، فإن الفريق الجداوي يحتل المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.

الراقي خاض ميركاتو شتوي مميز بالتعاقد مع كارلوس إدواردو، فرانك كوم، علي مجرشي، عبد الله المقرن واستعارة أيمن يحيى من النصر.

لكن وضع الألباني بيسنيك هاسي؛ المدير الفني للأهلي، ليس جيدًا، إذ يطالب جمهور النادي وإعلامه بإقالته اليوم قبل الغد.

هل يعود جيسوس إلى السعودية؟

بحسب صحيفة "esporte" البرازيلية فإن جيسوس سيتجه إلى دولة الإمارات، خلال الأسبوع المقبل، إذ تلقى دعوة من أصدقائه هناك، لكنه سيستغل ذلك الوقت لمناقشة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي تلقى اتصالات من مسؤولي الأهلي والنصر السعوديين، وسيتلقى مزيدًا من التفاصيل حول العرضين خلال تواجده بالإمارات.

لكن "esporte" أشارت إلى أن جيسوس سيكون مرشحًا بقوة لقيادة كورينثيانز البرازيلي، بعدما أقال مدربه مؤخرًا، مؤكدة أن النادي والمدرب مهتمان بفتح خط تفاوض.

ورغم ذلك فإن الصحيفة البرازيلية أكدت أن عمل جيسوس بالبرازيل متوقف على وجود فريق جاهز للقتال على البطولات، مشيرة إلى أن الأمور المالية كذلك قد تعطل الصفقة، إذ يطلب ثلاثة ملايين ريال برازيلي شهريًا حال عمله بالبرازيل، ويرتفع المبلغ إلى 12 مليون ريال برازيلي، حال عمله بالسعودية.

ماذا قدم جيسوس في الدوري السعودي من قبل؟

صاحب الـ67 عامًا سبق أن قاد الهلال في الفترة من يونيو 2018 وحتى يناير 2019.

خلال تلك الفترة، خاض الزعيم 20 مباراة في مختلف البطولات، فاز في 15 منها، وتعادل في أربع، وخسر لقاء وحيد.

وخلال الستة أشهر التي عمل بها، حقق لقب كأس السوبر المحلي، ووصل لربع نهائي كأس الملك وربع نهائي البطولة العربية، بجانب أنه رحل والهلال متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

لكن جاءت إقالة المدرب البرتغالي في ظل عدم رغبته في تجديد عقده لموسم آخر مع الهلال، في الوقت الذي ترغب به الإدارة في الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، خاصةً وأنه كان منافسًا على لقب دوري أبطال آسيا وقتها.

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