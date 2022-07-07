من أجل الكرة الذهبية .. زميل رونالدو ينصحه بالعودة ريال مدريد

حاول إقناعه بالدوري الفرنسي

قام جوزيه فونتي مدافع ليل الفرنسي وزميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، بتوجيه النصيحة له بخصوص الجدل الدائر حول مستقبله.

العديد من الصحف الإنجليزية أكدت أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث تغيب لمدة 3 أيام عن تدريبات الفريق استعدادًا للموسم القادم، بسبب ما تم وصفه بالأسباب الشخصية.

ووسط اهتمام تشيلسي بالحصول على خدمات صاحب الـ37 سنة، وتحفظ بايرن ميونخ على ضمه وترقب روما ونابولي، أبدى فونتي رأيه في الأمر.

ماذا قال فونتي؟

رونالدو سبق أن لعب لريال مدريد وحقق العديد من البطولات والألقاب الفردية قبل الرحيل عنه في 2018، ولذلك يرى فونتي أن العودة ستكون مثالية للمهاجم المخضرم.

المدافع البرتغالي قال لشبكة "talkSPORT" الإنجليزية:"هل سيعود إلى مدريد؟ سيكون ذلك الخيار الأفضل بالنسبة له".

وأضاف:"إذا كان يريد ريال مدريد عودته فهذا سؤال مختلف، لكنه الحل الأنسب بالنسبة له لو قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف".

ما هو السبب الرئيسي لرحيله؟

فونتي سبق أن كشف في أكثر من مناسبة، عن قيامه بمحاولة إقناع رونالدو بالانضمام له في ليل، لكنه رفض بسبب رغبته في اللعب على أعلى مستوى ممكن.

ولذلك يتفق اللاعب مع الأقاويل التي تؤكد أن السبب الأهم لرغبة زميله في الرحيل، هو عدم مشاركة مانشستر في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

Cristiano Ronaldo was absent from Manchester United training for the third straight day 😳



United still don't know if he plans to join the club's pre-season tour. pic.twitter.com/qxQG4yV9uM — GOAL News (@GoalNews) July 6, 2022

وتابع فونتي:"ما أعرفه أنه يحب دوري الأبطال، إنه يعتقد أنها المسابقة الأفضل في العالم وهو يدرك ما يجب فعله للحصول على الكرة الذهبية".

وأوضح:"بالحديث عن مانشستر يونايتد أعتقد أن لديهم مدربًا جيدًا وهو إريك تين هاج، حيث لعبت مرتين أمام أياكس في وجوده وتأثرت بالطريقة التي لعبوا بها وفلسفتهم، ولكن رونالدو يحتاج للفوز بالكرة الذهبية والمنافسة على كل الألقاب".

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