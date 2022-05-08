"من أجل أحفادي" ..مدرب الشباب السابق يرفض فرصة تولي منصب في اليونايتد

ادعى المدرب الهولندي، فريد روتن، مدرب الشباب السابق أنه رفض فرصة أن يصبح مساعد إريك تن هاج في مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن تعاقده مع تين هاج لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، خلفاً لـ رالف رانجيك، والذي فشل في قيادة الشياطين الحُمر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الموسم في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج.

لماذا رفض فريد روتن العمل في مانشستر يونايتد كمدرب مساعد؟

قبل مساعد المدرب فريد روتن وظيفته الجديدة كمدرب مساعد في نادي إيندهوفن بقناعة كاملة، قبل أن يسدل الستار عن رفضه أن يكون مدرباً مساعداً لـ تين هاج في مانشستر يونايتد.

و فريد روتن، في تصريحات لقناة ESPN التلفزيونية اليوم الأحد: "طلب مني إريك تن هاج، الذهاب إلى مانشستر يونايتد (كمدرب مساعد)، لكنني لم أرد، كان لدي شعور جيد تجاه ايندهوفن والمدرب المستقبلي للنادي نفسه".

وعن ظروفه الخاصة لرفضه فرصة الانتقال إلى مانشستر يونايتد: "لدي عائلة ولدي أحفاد، أريد ان اراهم بين الحين والآخر، في مانشستر يونايتد تصعد على متن قطار ولا يمكنك النزول منه".

وأتم حديثه قائلاً: "هذا هو الحال مع ايندهوفن، إنه لأمر لطيف أن يكون لديك أحفاد وتتمكن من رؤيتهم بين الحين والآخر، كما يمكنهم أيضاً لعب الكرة مع الجد".

مانشستر يونايتد كان قد تعرض لهزيمة قاسية بالأمس أمام برايتون برباعية مقابل لا شئ، في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن فريد روتن كان قد تولى قيادة الشباب منذ عام 2016 حتى 2017، قبل أن تتم إقالته عقب الهزيمة المُدوية أمام اتحاد كلباء برباعية نظيفة بالإضافة إلى تراجع نتائج الفريق في الدوري الإماراتي، لتنتهي رحلته مع الفريق.

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