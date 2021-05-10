من أجل كامافينجا .. برشلونة يقتحم صراع ريال مدريد وكبار أوروبا

إلى أين يذهب كامافينجا؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة دخل على الخط من أجل التعاقد مع اللاعب إدواردو كامافينجا من صفوف فريقه الفرنسي ستاد رين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن كامافينجا قرر عدم تجديد عقده مع نادي رين والذي ينتهي بحلول الصيف بعد المقبل أي في 2022.

الصحيفة الكتالونية أكدت أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا هو أحد اللاعبين المدرجين على جدول الأعمال بالنسبة لبرشلونة كبديل محتمل لسيرجيو بوسكيتس.

ولكن برشلونة سيتعين عليه حسم أموره في أسرع وقت ممكن إذا أراد ضم كامافينجا نظرًا لدخول عدة أندية أوروبية كبرى في صراع من أجل ضمه أبرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ومن جهته قال لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا إنه لن يتخذ أي قرارات بشأن مستقبله حتى يونيو المقبل، أي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعد كامافينجا نجم المنتخب الفرنسي أحد أكثر اللاعبين مشاهدة عن كثب في الدوري الفرنسي نظرًا لموهبته التي لا مثيل لها مقارنة بلاعبي جيله.

وحسب عدة مصادر صحفية في أوروبا كلها فإن اللاعب الفرنسي من أصل كونغولي يثير اهتمام أكبر الفرق في القارة العجوز، وعلى رأسهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأيضًا تشيلسي ومانشستر يونايتد من الدوري الأإنجليزي.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا لن يجدد مع رين وكل شيء يشير إلى أنه سيغادر هذا الصيف أو سيرحل مجانًا العام المقبل، وهو خيار سيكون مميزًا للنادي الملكي أيضًا.