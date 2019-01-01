من أجل فيورنتينا أم روما – مونتيلا في مدرجات الأولمبيكو

على رأس من فنيًا سيتواجد الهداف السابق؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتواجد المدير الفني الإيطالي، فينتشنزو مونتيلا، في مدرجات ملعب الأولمبيكو، لمشاهدة مباراة روما وفيورنتينا ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

وسبق لمونتيلا أن درب الفريقين سابقًا، قبل أن تتم إقالته بعد ذلك من تدريب ميلان وإشبيلية ويظل بدون عمل منذ نهاية الموسم الماضي.

وتربط التقارير الصحفية الإيطالية، مونتيلا بتدريب واحد من الفريقين، ليخلف ستيفانو بيولي في فيورنتينا، أو يصبح مدرب دائم لروما عقب نهاية الموسم خلفاً للمؤقت رانييري.

وسبق لمونتيلا أن حقق لقب الدوري الإيطالي مع روما في 2000، ثم أصبح مدربًا لفريق الشباب، وتولى المهمة بشكل مؤقت من فبراير وحتى يونيو 2011.

⏱️90' إمبولي 2 × نابولي 1



الفارق بين يوفي ونابولي أصبح 18 نقطة فقط 🚶‍♂️ كالتشيو ممتع للغاية 😴 pic.twitter.com/TwJ50rzJNz — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

كما درب فيورنتينا في الفترة من 2012 حتى 2015، ثم تولى بعدها سامبدوريا وميلان وإشبيلية.

وينتهي عقد ستيفانو بيولي في الصيف المقبل، وتسعى إدارة البنفسجي، لتتغير بعدما لم يقدم الفريق المأمول منه رغم التعاقدات.

ويحتاج روما للفوز لتعويض الخسارة الثقيلة أمام جماهيره مطلع الأسبوع من نابولي.