من أجل فيورنتينا أم روما – مونتيلا في مدرجات الأولمبيكو
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
يتواجد المدير الفني الإيطالي، فينتشنزو مونتيلا، في مدرجات ملعب الأولمبيكو، لمشاهدة مباراة روما وفيورنتينا ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.
وسبق لمونتيلا أن درب الفريقين سابقًا، قبل أن تتم إقالته بعد ذلك من تدريب ميلان وإشبيلية ويظل بدون عمل منذ نهاية الموسم الماضي.
وتربط التقارير الصحفية الإيطالية، مونتيلا بتدريب واحد من الفريقين، ليخلف ستيفانو بيولي في فيورنتينا، أو يصبح مدرب دائم لروما عقب نهاية الموسم خلفاً للمؤقت رانييري.
وسبق لمونتيلا أن حقق لقب الدوري الإيطالي مع روما في 2000، ثم أصبح مدربًا لفريق الشباب، وتولى المهمة بشكل مؤقت من فبراير وحتى يونيو 2011.
⏱️90' إمبولي 2 × نابولي 1— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019
الفارق بين يوفي ونابولي أصبح 18 نقطة فقط 🚶♂️ كالتشيو ممتع للغاية 😴 pic.twitter.com/TwJ50rzJNz
كما درب فيورنتينا في الفترة من 2012 حتى 2015، ثم تولى بعدها سامبدوريا وميلان وإشبيلية.
وينتهي عقد ستيفانو بيولي في الصيف المقبل، وتسعى إدارة البنفسجي، لتتغير بعدما لم يقدم الفريق المأمول منه رغم التعاقدات.
ويحتاج روما للفوز لتعويض الخسارة الثقيلة أمام جماهيره مطلع الأسبوع من نابولي.