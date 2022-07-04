من أجل الحفاظ على تاريخ الأهلي .. جستنيه يقدم حلًا لإنقاذ الراقي
يؤكد الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه أن لديه حل يمكن من خلاله إنقاذ الأهلي من الهبوط، مشيرًا إلى أنه لا توجد حلول أخرى بديلة.
نهاية سيئة لموسم الأهلي:
الراقي هبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي، التي يهبط بها لدوري الدرجة الأولى، لكن ورغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، بمنصبه.
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النفيعي كان قد فاز بمقعد الرئاسة في مايو 2021، بعد منافسة مع زياد اليوسف، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى عام 2025، إذ أجريت الانتخابات بعد تقديم عبد الإله مؤمنة استقالته من الرئاسة.
تمسك النفيعي بمنصبه يقابله هجوم كبير من جمهور الأهلي وإعلامه إلا أن الرجل خرج مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل نهائيًا، واعدًا بإعادة الفريق لدوري المحترفين من جديد.
"حل وحيد لإنقاذ الأهلي":
الإعلامي الاتحادي قدم وعدًا لجمهور الأهلي بأنه سيقدم لهم الحل الوحيد لإنقاذ ناديهم من دوري يلو، في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الإثنين، بتوقيت المملكة.
وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توجد طريقة واحدة لا غير تمكن النادي الاهلي بعدم اللعب في دوري يلو، لو تم العمل بها فمن المؤكد انه سيحفظ تاريخه من تدوين اسمه في اندية الدرجة الاولى".
وأضاف: "في تمام الحادية عشر من مساء هذا اليوم سأقدم مقترحي لعل وعسى يكون هو المنقذ".
يذكر أن هناك عديد التقارير تتحدث عن رغبة لاعبي الراقي في الرحيل عن الفريق وعدم اللعب في دوري يلو، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن رحيل أي لاعب أو مدرب الفريق روبرت سيبولدي.
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