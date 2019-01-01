كأس العالم للسيدات
كأس العالم للناشئين

منهم حارس ريال مدريد .. الفيفا يُعلن جوائز الأفضل في مونديال الشباب

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن جوائز الأفضل في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20عامًا، التي استضافتها بولندا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضي.

وتوج المنتخب الأوكراني باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاره على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب "فيدزيفا" اليوم السبت.

وكما كان متوقعًا، ذهبت جائزة القفاز الذهبي لحارس ريال مدريد المعار لليجانيس أندري لونين، بعد عروضه الرائعة مع منتخب بلاد السحر والجمال، محافظًا على نظافة شباكه في 3 مباريات من أصل 7 خاضها مع منتخبه في البطولة، ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات.
 
أما جائزة الهداف، فاستولى عليها نجل اللاعب النرويجي السابق هالاند –الذي اعتزل الكرة بسبب روي كين-، وهو الشاب إيرلينج هالاند، بتوقيعه على 9 أهداف، بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه دانيلو سيكان مهاجم أبطال العالم.

والجائزة الأخيرة "أفضل لاعب"، فكانت من نصيب صانع ألعاب الشمشون الكروي لي كانج –إن، نظير مساهمته في الوصول التاريخي لمنتخبه للنهائي.

 

إغلاق