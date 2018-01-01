منقوصة لاعبين - الأهلي يعلن قائمته الاضطرارية لمواجهة جيما الإثيوبي

الأهلي يخوض أولى مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بقائمة منقوصة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف، عن قائمة فريقه لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، بذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف فريق جيما الإثيوبي مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي تضم 16 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: شرف إكرامي، علي لطفي.

خط الدفاع: ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد، حسام عاشور، هشام محمد، عمرو السولية، إسلام محارب، أحمد حمودي، محمد شريف، ميدو جابر، ناصر ماهر، وليد سليمان.

الهجوم: مروان محسن.

ويعاني الأهلي من نقص شديد في صفوفه، في ظل الإصابات والإيقافات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي سيجعله سيشارك في المباراة بـ16 مباراة، منقوص لاعبين.