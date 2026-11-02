الأزمة مستمرة .. منع إذاعة مباراة ريال مدريد وسانتاندير في الصين بسبب مبابي

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تعرّضت المكانة التجارية لريال مدريد في آسيا لضربة كبيرة مع استمرار التلفزيون الحكومي الصيني في رفضه بث مباريات النادي. ويأتي هذا الحظر في أعقاب الجدل الكبير المحيط بكيليان مبابي وتصريحاته المثيرة للجدل بشأن الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج.

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تصريحات مبابي تقود إلى حجب البث التلفزيوني

لا تزال العلاقة الرياضية بين إسبانيا والصين تواجه توتراً هائلاً بعدما قررت هيئة البث الحكومية الصينية CCTV عدم بث فوز ريال مدريد الأخير بثلاثية نظيفة على راسينج سانتاندير. وعلى الرغم من أن مبابي هزّ الشباك في تلك المباراة، فإن الجماهير في مختلف أنحاء الصين لم تتمكن من متابعة الأحداث عبر القناتين الرياضيتين الحكوميتين الرئيسيتين في البلاد.

وينبع الجدل من مقطع مصوّر سُجّل في أبريل وظهر مؤخراً، يُظهر لاعب باريس سان جيرمان السابق وهو يضحك على ميم وُضعت فيه صورة وجهه على صورة ماو. وإذ وصف الصورة بأنها تضم "شخصاً ما" اعتقد أنه "ديكتاتور صيني"، أشعل مبابي دون قصد عاصفة جيوسياسية.

وفي حين واصلت منصات البث الرقمي مثل Migu عرض بعض مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني، بما في ذلك فوز برشلونة الأخير على ألافيس بنتيجة 6-1، ظلّت مباراة ريال مدريد غائبة بشكل لافت عن جداول البث. ويشير هذا الحجب الانتقائي إلى أن الغضب موجّه تحديداً نحو ريال مدريد ونجمه.

الاعتذارات تفشل في استعادة العلاقات الصينية

في أعقاب ردود الفعل الأولية الغاضبة، أصدر مبابي اعتذاراً رسمياً عمّا وصفه بتصريحات "غير مدروسة"، في حين أصدر كل من ريال مدريد والليجا بيانين أعربا فيهما عن أسفهما العميق إزاء الحادثة. وقد أقرّت وزارة الخارجية الصينية بهذه البادرات، وأعلنت أنها تأخذ ندم اللاعب على محمل الجد. ومع ذلك، لم يُفضِ غصن الزيتون الدبلوماسي حتى الآن إلى استعادة حقوق البث على التلفزيون العام.

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وكانت مجموعة الإعلام الصينية قد أصرّت في وقت سابق على أن الاعتذارات من الأطراف الثلاثة جميعاً، وهي اللاعب والنادي والدوري، شرط أساسي لا غنى عنه لأي تحرّك نحو تسوية. وعلى الرغم من أن هذه الشروط قد استُوفيت من الناحية الفنية، فإن استمرار غياب ريال مدريد عن شاشات CCTV يوحي بأن طريق استعادة الثقة الكاملة سيكون طويلاً وشاقاً.

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التأثير المالي والتجاري على مبابي

وإلى جانب حجب البث التلفزيوني، كانت الكلفة الشخصية على مبابي كبيرة. فقد سارعت عدة علامات تجارية صينية كبرى إلى إنهاء عقود رعاية مربحة مع المهاجم بمجرد أن انتشر الفيديو. علاوة على ذلك، فُرضت قيود على حضوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، إذ كُتم حسابه على منصة Rednote الشهيرة لمخالفته إرشادات المجتمع. ويعيق فقدان هذا الحضور الرقمي بشكل كبير قدرته على التواصل مع واحدة من أكبر قواعد الجماهير في العالم.

وقد حاول مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو وإدارة النادي تجاوز هذا الإلهاء، مع تقارير تشير إلى أنهم يشعرون بأن الخطوات اللازمة قد اتُّخذت لتصحيح الخطأ. ومع ذلك، سيكون القسم التجاري في النادي قلقاً إزاء التداعيات طويلة الأمد لغيابه عن التلفزيون الحكومي الصيني. وفي سوق يتنافس فيه أيضاً الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني على جذب الأنظار، قد يمنح الغياب المطوّل أفضلية كبيرة لمنافسي مدريد في أوروبا.

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تاريخ من النزاعات الرياضية في الصين

هذه ليست المرة الأولى على الإطلاق التي تواجه فيها جهة رياضية دولية حجباً كاملاً في الصين بسبب حساسيات سياسية. فقد شهد دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) قطعاً لعلاقاته مع البلاد لعدة سنوات بعدما نشر دارِيل موري، المدير العام لهيوستن روكتس آنذاك، تغريدة داعمة للمحتجين في هونغ كونغ.

وبالنسبة لليجا، فإن الرهانات لا تقل أهمية. فقد أمضى الدوري سنوات في بناء حضوره في آسيا، محدداً مواعيد انطلاق مبكرة خصيصاً لمراعاة الجماهير في الصين والمناطق المحيطة بها. ومع بقاء ماو تسي تونج شخصية تحظى باحترام كبير وتُعدّ حساسة في الثقافة الصينية، يُتعامل مع أي ازدراء متصوَّر بأقصى درجات الجدية.